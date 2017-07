Le meilleur de la semaine, spécial «haute voltige»

Nous arrivons à la pause du match des étoiles de la MLS alors que le Toronto FC est bien installé au sommet du classement de la ligue.

La terreur ontarienne possède maintenant cinq points d’avance (43 contre 38) sur le Fire de Chicago, qui a perdu à Kansas City au cours du weekend. Toronto, de son côté, s’est offert un gain convaincant de 4-0 contre l’une des forces de la MLS, le New York City FC, dimanche au BMO Field. La «Fourmi atomique», Sebastian Giovinco, a été étincelante dans cette victoire.

On y reviendra plus tard...

Pendant ce temps, Orlando s’est contenté d’un nul à Atlanta, match dans lequel Dom Dwyer a fait ses débuts avec les Lions. Ça ne s’est pas nécessairement mal passé, mais disons que la cohésion est encore à établir.

Le Galaxy, de son côté, a connu une semaine chargée avec l’embauche du joueur désigné Jonathan Dos Santos. Mais surtout, le club californien a congédié son entraîneur Curt Onalfo au profit du vieux routier de la MLS qu’est Sigi Schmid, ancien «coach» des Sounders. Puis, le Galaxy est allé faire match nul 0-0 contre... les Sounders. Schmid a pour tâche de relancer l’attaque du Galaxy et avec tout le talent que cette équipe possède, il pourrait bien y arriver.

Les Whitecaps ont pour leur part réalisé la surprise de la semaine en allant piétiner le FC Dallas sur ses terres, tandis que l’Impact s’est fait renverser par une horde de taureaux en furie. Au New Jersey, qui plus est. Quand ça va mal...

Voici le top cinq de la semaine, qui comporte sa juste part de bicyclettes et de volées.

5 – La présence d’esprit de Kaká

Une attaque d’Atlanta venait tout juste d’avorter lorsque le gardien d’Orlando, Joe Bendik, y est allé d’une longue remise en jeu. Son coéquipier Cyle Larin a ensuite gagné un duel aérien et la balle s’est retrouvée aux pieds de Kaká, qui n’a jamais hésité avant de frapper de loin. Le gardien d’Atlanta, Brad Guzan, a été surpris par l’exécution des Lions et tout d’un coup, Kaká venait de marquer un très beau but.

HT: @KAKA grabs the opening goal and @OrlandoCitySC heads into the break with the 1-0 lead over @ATLUTD. #ATLvORL https://t.co/jOKPV594JY — Major League Soccer (@MLS) 29 juillet 2017

4 – La demi-volée de Lima

Le jeune latéral des Earthquakes Nick Lima a donné la victoire aux siens, samedi, grâce à cette demi-volée frappée de loin, à la suite d’un coup de pied de coin. Il s’agit d’un gros résultat pour San Jose, qui ne veut pas se faire larguer dans la course aux éliminatoires.

3 – La bicyclette de Feilhaber

Le Sporting a pris la tête du classement dans l’Ouest en battant le Fire, ce qui n’est pas un exploit banal compte tenu de l’excellence de la formation de l’Illinois depuis le début de la saison. Le but du match revient à l’incontournable Benny Feilhaber, qui a réussi une jolie bicyclette à proximité du filet.

Feilhaber with the bike ��! @SportingKC take the lead right before the half. #SKCvCHI https://t.co/vhfJNUuMv4 — Major League Soccer (@MLS) 30 juillet 2017

2 – C’était dangereux, mais c’était beau

Kei Kamara, du Revolution, aurait pu foutre un coup de pied à la figure du gardien de l’Union, John McCarthy. Mais il n’a pas raté son coup, et a plutôt marqué l’un des beaux buts de la semaine. Était-ce toutefois légal?

KEI. KAMARA.#NERevs take the lead late in the first half. #NEvPHI https://t.co/Ru8PIVrY1h — Major League Soccer (@MLS) 30 juillet 2017

1 – La «Fourmi atomique» assomme le NYC FC

Sebastian Giovinco a marqué les deux premiers buts du Toronto FC contre New York, dimanche, dans ce style remarquable qui le caractérise. Le deuxième a été marqué sur un coup franc direct et c’était la dixième fois qu’il réussissait cela en MLS... c’est un record. Après le match, son entraîneur, Greg Vanney, a affirmé que le petit joueur italien est peut-être le meilleur de toute l’histoire de la ligue.

You simply wouldn't bet against him.



Giovinco with the picture-perfect free kick! #TORvNYC https://t.co/WI9BItLOv9 — Major League Soccer (@MLS) 30 juillet 2017

LES BONIS

Tim Melia a réalisé cet arrêt remarquable pour protéger l’avance du Sporting contre le Fire, en fin de match.

What a save from Tim Melia to preserve the lead and deny the league's leading goal scorer. #SKCvCHI https://t.co/VbUq0BkOMB — Major League Soccer (@MLS) 30 juillet 2017

Voilà qui résume bien la saison du D.C. United, battu 4-0 samedi par la seule équipe potentiellement aussi mauvaise que lui : le Minnesota United.

Ça, c’est un gros arrêt de Maxime Crépeau... avant que les choses ne tournent sérieusement au vinaigre.

Crepeau with a good save to deny Felipe pic.twitter.com/CpoedXXgeK — Total MLS (@TotalMLS) 29 juillet 2017

Mention honorable à ce but de Nicolas Mezquida, des Whitecaps.

Autre mention honorable à ce but d’Ilsinho, de l’Union

À la semaine prochaine et bon Match des étoiles!