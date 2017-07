Justin Fontaine part pour la KHL

Justin Fontaine a signé un contrat d'un an avec le Dinamo de Minsk en Ligue continentale de hockey (KHL), selon ce qu’a rapporté le Sport-Express, lundi. Il était joueur autonome sans compensation.

L’attaquant a passé la dernière saison dans la Ligue américaine (LAH), avec le Wolf Pack de Hartford et les Condors de Bakersfield, les filiales des Rangers de New York et des Oilers d’Edmonton.

Fontaine, qui a passé trois saisons avec le Wild du Minnesota dans la LNH de 2013 à 2016, a totalisé 41 points en 65 matchs dans les ligues mineures en 2016-2017.

Le produit des rangs universitaires américains avait signé un contrat d’un an avec les Rangers à l’été 2016, mais n’a jamais disputé une rencontre avec les Blue Shirts, pas plus qu’avec les Oilers, qui l’ont acquis en mars dernier contre Tyler Beck.

Jamais choisi au repêchage, Fontaine a marqué 27 buts et ajouté 41 aides pour un total de 68 points en 197 matchs awvec le Wild.