Blue Jays: Marco Estrada face aux White Sox

L’artilleur droitier Marco Estrada sera sur la butte, lundi soir, alors que les Blue Jays de Toronto rendront visite aux White Sox de Chicago au Guaranteed Rate Field.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 20h.

Les Jays ont remporté, la veille (à voir dans la vidéo ci-dessus), une victoire dramatique face aux Angels de Los Angeles en raison d’un grand chelem de Steve Pearce en neuvième manche.

Toutefois, les Jays (49-56) sont toujours au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine, à huit matchs des Yankees de New York.

De leur côté, les White Sox (40-62) sont la pire formation de la Ligue américaine à 16 matchs et demi des Indians de Cleveland, qui trônent au sommet de la section Centrale. La formation de l’Illinois est d’ailleurs en mode «vente», elle qui a déjà envoyé sous d’autres cieux le voltigeur Melky Cabrera (Royals), le joueur de troisième but Todd Frazier (Yankees) ainsi que les lanceurs Jose Quintana (Cubs), Dan Jennings (Rays), Anthony Swarzak (Brewers), David Robertson (Yankees) et Tommy Kahnle (Yankees).