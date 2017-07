Andrei Markov officiellement un membre des Ak Bars de Kazan

Le défenseur Andrei Markov s'est officiellement entendu avec les Ak Bars de Kazan, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), lundi.

L'ex-joueur d'arrière des Canadiens de Montréal a accepté un contrat de deux ans.

Ak Bars has agreed to terms with defenseman Andrei Markov on a two-year contract. Welcome home, Andrei! pic.twitter.com/B2gmHA1whF