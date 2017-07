Adrian Beltre, James Paxton et Manuel Margot à l’honneur

Adrian Beltre, des Rangers du Texas, et James Paxton, des Mariners de Seattle, ont conjointement obtenu le titre de joueur de la semaine dans la Ligue américaine, lundi.

Le voltigeur des Padres de San Diego Manuel Margot a pour sa part été honoré dans la Nationale.

Beltre, qui évolue au troisième coussin, a maintenu une moyenne au bâton de ,478 avec cinq points marqués et cinq autres produits. Il s’agit d’un sixième titre hebdomadaire pour le vétéran de 38 ans.

Le Dominicain est notamment devenu le 31e joueur de l’histoire du baseball majeur à atteindre le plateau des 3000 coups sûrs, dimanche face aux Orioles de Baltimore.

Paxton a pour sa part conservé un dossier de 2-0, ne donnant qu’un point en 13 manches de travail, au cours des sept derniers jours.

Le Canadien n’a permis que 10 coups sûrs, tout en retirant 18 adversaires sur des prises en deux départs.

Dans la Nationale, Margot a récolté un premier honneur hebdomadaire en carrière en frappant pour ,500. Il a inscrit et produit six points, claqué trois longues balles et volé un but.