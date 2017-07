Xavier Rhodes plus riche de 70 millions $

Les Vikings du Minnesota ont accordé dimanche une prolongation de contrat de cinq ans et de 70 millions $ au demi de coin Xavier Rhodes.

Le site NFL.com a rapporté le tout en après-midi. Le joueur de 27 ans devait écouler en 2017 la dernière année de son pacte. Il touchera 8 millions $ cette année.

Rhodes a totalisé 52 plaqués et cinq interceptions la saison passée, et a été invité au Pro Bowl. Depuis le début de sa carrière en 2013, il a stoppé l’adversaire 207 fois, incluant 179 en solo, en plus de mettre la main sur sept passes de l’adversaire.