Week-end de nostalgie pour les fans des Expos

C’est fou le nombre de partisans des Expos qu’on a pu croiser au cours de la fin de semaine à Cooperstown ! Il y en avait partout, et ce, bien avant l’arrivée, dimanche à midi, de 190 mordus venus à bord de quatre autocars nolisés par le groupe Expos Nation.

On aurait dit que Montréal a encore son équipe de baseball.

On a même croisé devant le Temple de la renommée une partisane des Expos âgée de 90 ans, Lynn Dahl, qui réside à Beaconsfield.

«J’espère bien revoir une équipe du baseball majeur à Montréal avant ma mort !» a-t-elle lancé en esquissant un sourire, alors qu’elle déambulait sur la rue principale en compagnie de son fils.

Un peu plus loin, un groupe de partisans des Expos posait fièrement devant l’entrée du Temple sacré du baseball.

«Raines est le type de joueur spectaculaire qu’on ne voit plus aujourd’hui dans les ligues majeures. Je m’ennuie des vols de buts qu’il avait le don de réussir», a souligné le Montréalais Steve Digregrio.

La parade du père Noël

Martin Frison, de son côté, se réjouissait d’avoir assisté samedi au défilé des membres du Temple de la renommée. «C’était comme assister à une parade du père Noël réservée aux amateurs de balle !» a-t-il dit tandis que son frère Michel nous montrait son plâtre au bras gauche, qu’il a fait autographier samedi par l’unique Bill Lee.

Marc Ranger, Étienne Ranger, Martine Auger et Mathieu Hachey se sont amenés sur le site du Clark Sports Center trois heures avant le début des cérémonies d’intronisation afin de s’assurer d’avoir de bonnes places.

«On a visité 27 des 30 stades du baseball majeur et il n’était pas question de manquer l’intronisation de Raines, un joueur qui a marqué l’histoire des Expos», a mentionné Marc.

Danny Cohen a effectué le trajet Washington–Cooperstown en compagnie de son fils pour assister à l’intronisation de Raines.

«J’ai grandi à Montréal avant de déménager à Washington et je n’oublierai jamais les belles années des Expos. Mes parents avaient une paire de billets dans la section 105, juste derrière Charles Bronfman...»

Le collectionneur lavallois Perry Giannis se réjouissait quant à lui d’avoir pu amasser 3000 $ pour la fondation en mémoire de sa nièce Kathy, décédée à un très jeune âge d’un cancer au cerveau. Le montant a été recueilli grâce aux anciens joueurs des Expos Bill Lee, Wallace Johnson et Dennis «Oil Can» Boyd, qui ont signé des autographes à un kiosque situé près du Doubleday Field.