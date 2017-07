Troy Tulowitzki: des ligaments seraient touchés

Le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Troy Tulowitzki serait aux prises avec une blessure ligamentaire à la cheville droite, ce qui pourrait le tenir à l’écart pendant plusieurs semaines.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter du quotidien «Toronto Sun», dimanche avant-midi, peu de temps avant le duel opposant les Jays aux Angels de Los Angeles. Le cas du Californien de 32 ans sera réévalué au cours des jours à venir.

Tulowitzki a quitté la rencontre de vendredi après avoir tenté de se rendre au premier coussin lors d’une présence au bâton. Le lendemain, son nom a été placé sur la liste des éclopés.

L’ancien des Rockies du Colorado avait raté 32 parties plus tôt cette année à cause d’un problème à la cuisse. Depuis le début de la campagne, il a totalisé sept circuits et 26 points produits, tout en affichant une moyenne au bâton de ,249.