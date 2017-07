Nino Niederreiter s'entend pour cinq ans avec le Wild

Nino Niederreiter a paraphé une entente de cinq ans d'une valeur de 26,25 millions $ (moyenne annuelle de 5,25M$) avec le Wild du Minnesota.

L'attaquant suisse a enregistré des sommets pour les buts (25) et les points (57) la saison dernière, en plus d'afficher un différentiel de +17.

Son clan avait demandé l'arbitrage. La séance était prévue le 3 août, mais n'aura finalement jamais lieu.

Niederreiter, une coqueluche de la communauté des statistiques avancées, a montré les meilleurs indices de possession de rondelle de son équipe. Le Wild a revendiqué 55,3% des tirs tentés en sa présence sur la patinoire.

L'athlète de 6 pi 2 po et 210 lb a été sélectionné au 5e rang de l'encan de 2010 par les Islanders de New York. Au mois de juin 2013, ces derniers l'ont échangé au Minnesota en retour de Cal Clutterbuck et d'un choix de troisième tour.

Le Wild se concentrera maintenant sur le dossier du Finlandais Mikael Granlund, qui est convoqué devant l'arbitre le 4 août.

Granlund a trôné au sommet des pointeurs de sa formation en vertu d'une récolte de 69 points en 81 matchs.