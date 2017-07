Mi Hyang Lee couronnée à l’Omnium écossais

La Sud-Coréenne Mi Hyang Lee a remis une carte de 66, six coups sous la normale, lors de la dernière ronde de l’Omnium écossais de la LPGA pour signer sa deuxième victoire en carrière au sein du circuit professionnel, dimanche à North Ayrshire.

Grâce notamment à trois oiselets consécutifs entre les cinquième et septième trous, la gagnante a conclu le tournoi avec un cumulatif de 282 (-6) et cela a suffi pour devancer sa compatriote Mi Jung Hur (66) ainsi que l’Australienne Karrie Webb (73). L’Espagnole Carlota Ciganda (70) et l’Américaine Cristie Kerr (72), qui menait à mi-chemin de la compétition, ont terminé à égalité au quatrième rang avec un dossier de 284 (-4).

La détentrice de la première place au classement mondial, So Yeon Ryu (74), de la Corée du Sud, a fini au 23e échelon avec un total de 292 (+4).

Aucune Canadienne ne participait à cet événement offrant une bourse globale de 1,5 million $.