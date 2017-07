Melky Cabrera retourne à Kansas City

Les White Sox de Chicago ont échangé le voltigeur Melky Cabrera et une somme d’argent aux Royals de Kansas City, dimanche, obtenant en retour les lanceurs A.J. Puckett et Andre Davis.

Ancien porte-couleurs des Yankees de New York, des Braves d’Atlanta, des Giants de San Francisco et des Blue Jays de Toronto, Cabrera effectuera un retour à Kansas City, là où il a disputé la saison 2011.

Celui qui évoluait avec les Sox depuis 2015 a conservé une moyenne au bâton de ,295 depuis le début de la campagne, totalisant 13 circuits et 56 points produits en 98 matchs. Dans les majeures, il revendique 127 longues balles et frappe pour ,286, en plus d’avoir fait compter 739 points.