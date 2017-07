Matt Kuchar retrouve le sourire

Une semaine après sa dure défaite à l’Omnium britannique, Matt Kuchar a retrouvé à Glen Abbey le large sourire qui le caractérise.

L’Américain, qui a terminé au second rang au Royal Birkdale, n’a pas disputé son meilleur Omnium canadien, mais il s’est battu avec un réservoir d’énergie presque à sec. Les émotions qu’il a vécues en ronde finale de l’Open l’ont drainé en plus du voyage.

Qu’importe, un retour rapide à la compétition était souhaitable. Il ne voulait pas rentrer à la maison et broyer du noir. Et il ne voulait surtout pas rater le troisième plus vieux championnat national au monde, riche en histoire et traditions.

«Comme dans plusieurs sports, la vie reprend son cours assez rapidement. Quand la compétition recommence le jeudi, c’est le temps de passer à autre chose. Le score retombe à égalité avec la normale. Il faut se lancer sur le terrain et se battre avec ses adversaires. La semaine précédente n’importe plus», a-t-il soutenu.

«Parfois, c’est une bonne thérapie de revenir à la compétition rapidement après un dur coup. Mais après une victoire, c’est toujours préférable de prendre une ou deux semaines de congé pour l’apprécier à sa juste valeur», a expliqué celui qui a terminé au 32e rang de l’Omnium canadien.

À Southport, Kooch a difficilement caché ses émotions, autant en se rendant à la tente des pointages que lors de la cérémonie du champion, où il a vu la Claret Jug de près sans pouvoir la tenir dans sa main. Pourtant, une heure auparavant, il était en position d’y arriver.

Un sport d’humilité

Après avoir levé sa casquette en guise de remerciements aux milliers de spectateurs et serré la pince du vainqueur, la scène à sa sortie du 18e vert était poignante. Sa femme, Sybi, et ses deux garçons, Cameron et Carson, l’attendaient en larmes. À 39 ans, Kuchar venait de rater une chance inouïe de remporter son premier titre majeur en carrière. Et par le fait même, l’occasion de rayer son nom de cette liste des plus grands golfeurs sans victoire du Grand Chelem à leur actif.

Pris par surprise par ses êtres chers, qu’il croyait au Colorado, le père de famille s’est agenouillé et a consolé ses garçons. Il était lui-même encore sous le choc de la défaite, émotif comme il l’a rarement démontré.

«Le golf est un sport d’humilité. Il y a des leçons de vie à y apprendre, même à mon âge. Mes enfants en ont aussi appris une, dimanche dernier, à Birkdale. On ne peut pas gagner tous les tournois et il faut l’accepter. Mais en réalité, certaines défaites sont beaucoup plus difficiles à avaler que d’autres. C’était l’une de celles-là, a-t-il relaté.

«Elle sera longue à avaler. Terminer au deuxième rang dans un majeur, c’est très difficile, a-t-il poursuivi. Quand tu joues vraiment bien, que tu mènes en t’approchant de la victoire et que tu n’y goûtes pas pleinement, c’est un sentiment épouvantable et déchirant.»

En perspective

Avec Kuchar à ses côtés à la remise du trophée, Spieth était conscient de ce qu’il vivait à l’intérieur. Il l’avait vécu 15 mois auparavant quand il avait échappé le veston vert à Augusta.

La semaine dernière, il a vu un père de famille réconforter les siens comme son père, Shawn, l’avait consolé à Augusta en avril 2016. «J’ai dû mettre cette situation en perspective. Il est un papa et je ne le suis pas, avait raconté Spieth après sa victoire à Birkdale. Ça m’a frappé. Mon père m’avait calmé et Matt a fait la même chose avec ses enfants. Il a laissé sortir ses émotions quand il s’est assis dans la tente de pointage.»

Selon le triple champion majeur, Kuchar ne mettra pas de temps avant de vivre son moment de gloire. «On peut le voir dans la façon dont il a géré la situation après une journée complètement folle. Il est un véritable gentleman», a fait remarquer Spieth.

Kooch compte deux top 5 et une 16e place dans les tournois majeurs cette saison.