Lucas di Grassi champion de la saison de Formule E

Lucas di Grassi n’a peut-être pas triomphé avec panache, mais sa septième place lors de la deuxième course du ePrix de Montréal a été suffisante pour décrocher son premier titre de champion de Formule électrique, dimanche.

Comptant déjà 18 points d’avance sur Sébastien Buemi avant la course, le Brésilien a joué de prudence tout au long de l’épreuve, alors que son adversaire, qui s’élançait du 13e échelon, a éprouvé des ennuis dès le tour initial.

Di Grassi a finalement récolté 181 points cette saison, soit 24 de plus que Buemi.

Jean-Éric Vergne a signé la victoire, une première pour lui dans la série en trois saisons. Il a devancé Felix Rosenqvist, Jose Maria Lopez, Sam Bird et Nick Heidfeld.

Buemi malchanceux

Buemi a perdu toute chance de victoire lorsqu’il a été poussé par Robin Frijns dès le premier virage de la course. Le Suisse tentait d’éviter la voiture de Stéphane Sarrazin, partie en tête-à-queue.

Les commissaires de piste lui ont ensuite présenté le drapeau noir et orange qui l’obligeait à s’arrêter au puits, puisqu’une pièce de l’aileron arrière de sa voiture n’était plus fixée. Comble de malheur, le morceau s’est détaché seul et Buemi est passé par la ligne des puits pour rien.

Le champion de la saison précédente de FE a finalement dû se contenter de la 11e place.

Buemi et les membres de l’écurie Renault e.dams pourront toutefois se consoler avec le titre des constructeurs, qu’ils ont remporté avec 267 points, contre 248 pour Abt-Audi Sport.

La prochaine saison de FE s’entamera le 2 décembre avec un programme double à Hong Kong.