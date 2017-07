Les Rays mettent un terme à la série victorieuse des Yankees

Les Rays de Tampa Bay ont mis à la série de six victoires des Yankees, l’emportant au compte de 5-3, dimanche après-midi à New York.

Les favoris locaux avaient enlevé les trois premiers duels de la série.

Trevor Plouffe a lancé les hostilités dès la manche initiale avec un simple opportun.

Les visiteurs ont ajouté trois points à la troisième reprise grâce à des simples de Corey Dickerson et de Wilson Ramos.

Le voltigeur Steven Souza fils a claqué un double au champ gauche en huitième pour permettre à Mallex Smith de toucher la plaque, creusant ainsi l’écart à deux points.

Du côté des «Bombardiers du Bronx», Ronald Torreyes s’est chargé de l’attaque. Le joueur d’avant-champ a d’abord réussi son troisième circuit de la saison en deuxième manche. Il est revenu à la charge en quatrième, frappant un double qui a poussé l’ancien des White Sox de Chicago Todd Frazier au marbre.

Le releveur Steve Cishek (2-1) a signé son deuxième gain de la campagne après avoir été parfait pendant une manche et deux tiers.

Alex Colome a permis à deux joueurs de se rendre sur les sentiers, mais il est parvenu à étouffer la menace pour savourer son 30e sauvetage depuis le début de la saison.

Un joueur tombe au combat

Le revers est allé au dossier du jeune partant Jordan Montgomery (7-6), qui a été victime de quatre points, six coups sûrs et deux passes gratuites en seulement deux manches et deux tiers. Le gaucher a éventé cinq rivaux.

Par ailleurs, le receveur des Yankees Austin Romine a quitté le match en septième manche après avoir été atteint à la main.

La troupe du gérant Joe Girardi accueillera les Tigers de Detroit lundi pour une série de trois rencontres. De son côté, le club de la Floride aura la lourde commande d’affronter les puissants Astros, à Houston.