Les Ravens donnent une chance à Larry Donnell

Les Ravens de Baltimore ont fait signer un contrat à l’ailier rapproché Larry Donnell, dimanche.

Conséquemment, le joueur de 28 ans aura la chance de convaincre la direction de sa nouvelle équipe pendant le camp d’entraînement. Les détails de l’entente n’ont pas été précisés.

Donnell a passé les quatre premières années de sa carrière dans la NFL avec les Giants de New York. En 2016, il a obtenu 92 verges et un touché en 15 réceptions. L’athlète de 6 pi et 6 po et 265 lb a amassé 969 verges et neuf majeurs en 110 attrapés depuis son arrivée dans le circuit.

Par ailleurs, Baltimore a retranché le receveur de passes Tim Patrick.