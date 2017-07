Le coin des rumeurs: les Red Wings sacrifieront-ils un joueur?

Les Red Wings dépassent le plafond salarial de trois millions $ et pourraient songer à effectuer des transactions pour régler ce problème. Pendant ce temps, le dernier récipiendaire du trophée Hobey Baker Will Butcher, repêché par l’Avalanche, pourrait devenir le Jimmy Vesey de cet été.

La semaine dernière, les Red Wings de Detroit se sont entendus avec l’ailier gauche Tomas Tatar sur les modalités d’un contrat de quatre ans et 21,25 millions $. Bien que les Red Wings s’assurent de le conserver pour une longue durée, cette signature a compliqué la gestion de la masse salariale.

Les Red Wings sont présentement au-dessus du plafond de 75 millions $ par 3 millions $. Ils pourront se soulager du contrat de Johan Franzen (3,9 millions $ de la masse salariale), dont la retraite est imminente. Ils libéreraient de l’espace supplémentaire en plaçant Ryan Sproul (625 000$) sur la liste des blessés à long terme.

Néanmoins, ce ne sera pas assez pour prolonger l’entente du rapide attaquant Andreas Athanasiou. Le joueur de 22 ans est joueur autonome avec compensation et ne peut demander l’arbitrage. Il peut s’attendre à une augmentation salariale, sachant que son dernier contrat lui rapportait 900 000$.

Après la mise sous contrat de Tatar, James O’Brien de NBC Sports a examiné les possibilités qui s’offrent aux Red Wings afin de libérer de l’argent. L’une d’elles est le rachat du contrat du défenseur Jonathan Ericsson (33 ans), valide pour encore trois ans et occupant un espace de 4,25 millions $ sur la masse salariale. Le coût représenterait les deux tiers de la somme restante, étalée sur deux fois plus d’années. O’Brien a noté que cela permettrait aux Wings de sauver 2,61 millions $ en 2017-2018. Toutefois, cela voudrait dire que le contrat occuperait de l’espace sur la masse salariale pour encore six ans.

Le journaliste de The Athletic Craig Custance a ensuite rapporté que les Red Wings n’entendaient pas emprunter l’avenue d’un rachat de contrat. S’ils veulent se départir de dépenses significatives, ce sera par voie de transaction. Custance a proposé le gardien Petr Mrazek, ainsi que les attaquants Gustav Nyquist et Riley Sheahan comme candidats pour un échange.

Nyquist, qui a 27 ans, est sous contrat pour encore deux ans à raison de 4,75 millions $ par année. Il possède une clause de non-transaction. Mrazek (4 millions $) et Sheahan (2,075 millions $) ont tous les deux 25 ans et en sont à la dernière année de leur contrat, qui ne comporte aucune clause. Du lot, Nyquist revendique la meilleure valeur sur le marché. Bien qu’il manque de constance, il a fracassé la barre des 40 points lors de chacune des quatre dernières saisons. Il doit néanmoins accepter de lever sa clause de non-transaction. Puis, les équipes intéressées pourraient insister pour que les Red Wings retiennent une portion de son salaire.

Mrazek et Sheahan ont des ententes plus raisonnables, mais ils ont été décevants la saison dernière. Les formations à la recherche de profondeur entre les deux poteaux pourraient grincer des dents en réalisant l’espace que Mrazek occupe sur la masse salariale.

Où aboutira Will Butcher?

L’été dernier, le récipiendaire du trophée Hobey Baker Durant la saison 2016, l’ailier gauche Jimmy Vesey, a jeté son dévolu sur les Rangers de New York, décidant de devenir joueur autonome avec compensation plutôt que de s’entendre avec les Predators de Nashville, l’équipe l’ayant repêché. Le gagnant du trophée Hobey Baker de 2017, le défenseur Will Butcher de l’université de Denver, pourrait l’imiter.

L’agent de Butcher, Brian Bartlett a indiqué à Adrian Dater de BSN Denver que son client compte explorer ses options sur le marché des joueurs autonomes, lorsqu’il y sera admissible le 15 août.



Le manque de profondeur sur le marché de l’été dernier a souri à Vesey. Butcher pourrait profiter du même avantage. Malgré sa petite taille selon les standards de la LNH (5 pi 10 po, 186 lb), il est un défenseur offensif talentueux, en plus d’être responsable dans son territoire.



Puisque les règles sont strictes concernant les contrats d’entrée dans la LNH, l’argent ne déterminera pas où Butcher se dirigera. Il pourrait plutôt être séduit à l’idée d’obtenir rapidement une chance de se faire valoir au sein d’une équipe avec du potentiel.

Sean O’Leary (The Score) suggère les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh comme des options plausibles. Ces deux équipes pourraient bénéficier de la présence d’un jeune défenseur qui injecterait de la profondeur à leur ligne bleue. Le fait que Madison, sa ville natale, soit près de Chicago pourrait le charmer. Mais que dire de la chance de joindre les champions de la Coupe Stanley?

O’Leary propose aussi les Leafs de Toronto, qui ont fait un pas de géant dans leur reconstruction en réussissant à se qualifier pour les séries éliminatoires, contre toute attente. Toutefois, Butcher ne comblera pas le besoin d’un défenseur tirant de la droite pouvant évoluer sur les deux premières paires.

Chris Ryan (NJ.com) croit que Butcher représente une cible intéressante pour les Devils du New Jersey. Le directeur général Ray Shero est encore à la recherche de renforts en défensive.



Comme c’est le cas pour les Leafs, Butcher pourrait améliorer la brigade des Devils à long terme, mais il serait étonnant qu’il soit en mesure d’exercer un impact immédiat dans la LNH la saison prochaine. Heureusement, Shero dispose d’un espace salarial se chiffrant à plus de 18 millions $. C’est suffisant pour s’entendre avec Butcher, prolonger le contrat de Damon Severson, et ajouter un autre défenseur possédant de l’expérience.

