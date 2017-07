Kaepernick et le président des Ravens en «dialogue direct»

Le quart-arrière Colin Kaepernick pourrait enfin avoir trouvé une équipe de la NFL voulant de ses services, après tout.

Le journaliste du Baltimore Sun Jeff Zrebiec rapporte que le président des Ravens Dick Cass entretient un dialogue direct avec l’athlète de 29 ans. Ce dernier veut continuer à jouer, et les Ravens évalueront méticuleusement la possibilité de le mettre sous contrat.

Ravens president Dick Cass said team has had direct discussions with Colin Kaepernick. Says Colin wants to play. Ravens weighing decision

Selon NFL.com, une kyrielle d’individus seraient consultés dans le processus : les joueurs Joe Flacco et Benjamin Watson, l’ancienne gloire Ray Lewis, ainsi que des partisans, sponsors et membres de la communauté.

Les formations du circuit Goodell ont jusqu’ici fui comme la peste le joueur autonome, en raison de la controverse monstre qu’il a créée en posant un genou au sol durant l’hymne national américain la saison dernière.

Le propriétaire Steve Biscotti affirme que Kaepernick a promis de ne plus protester de la sorte.

Bisciotti says he spoke to Ray Lewis about it this morning. Sad Kap has made assurances that there will be no protests during anthem