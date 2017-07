Justin Upton se charge des Astros

Justin Upton a claqué un grand chelem et produit six points dans l’écrasante victoire de 13-1 des Tigers face aux Astros de Houston, dimanche, à Detroit.

Upton a expédié la balle de l’autre côté de la clôture en septième manche alors que Andrew Romine, Jose Iglesias et Mikie Mahtook étaient sur les sentiers. Upton a également frappé un double de deux points en sixième manche.

De son côté, James McCann a produit trois points dont deux grâce à son 10e circuit de la saison, en huitième manche.

Alex Bregman a inscrit l’unique point des visiteurs, en neuvième manche, avec un circuit en solo.

Justin Verlander (6-7) a signé la victoire. Le lanceur des Tigers n’a alloué que cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail, en plus de réussir six retraits sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Lance McCullers fils (7-3) qui a accordé cinq points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.