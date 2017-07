Jose Martinez fait la différence

Jose Martinez a réussi son septième circuit de la saison et produit trois points pour permettre aux Cardinals de défaire les Diamondbacks de l’Arizona au compte de 3-2, dimanche à St. Louis.

Martinez a expédié la balle dans les gradins en quatrième manche, créant ainsi l’égalité. Yadier Molina l’a précédé au marbre.

Le voltigeur a ensuite produit le point décisif à la sixième reprise avec un ballon-sacrifice. Jedd Gyorko a touché la plaque sur la séquence.

Au monticule, Lance Lynn (9-6) a permis deux points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six tours au bâton. Trevor Rosenthal a réussi son sixième sauvetage de la saison.

Dans une cause perdante, Taijuan Walker (6-5) a concédé trois points, quatre coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches et deux tiers. Le droitier a cumulé 10 retraits sur des prises.