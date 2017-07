Joann Villeneuve souhaite la présence de son fils

Joann Villeneuve est venue faire son tour à ce premier événement de FE et elle dit avoir aimé l’ambiance qui y règne.

La veuve de Gilles verrait bien son fils Jacques participer à cette course à Montréal. «Si ça le rend heureux, dit-elle. Et je sais qu’il aimerait renouer avec son public... Pourquoi pas ? Ce serait une raison de plus pour assister à la course !»

Le pilote québécois avait participé aux trois premières courses de la deuxième saison en FE avant de quitter l’équipe Venturi qui l’avait recruté.

Mme Villeneuve était accompagnée de Patrick Lemarié, grand ami et associé d’affaires de Jacques. Cet ancien pilote représente aussi l’un des actionnaires de la FE, Amura Capitals, et il avoue qu’il souhaite promouvoir la candidature de Villeneuve.

«Vous avez ici, à Montréal, l’un des plus beaux circuits de la saison et un décor majestueux, dit-il. Il ne manque maintenant que la présence d’un champion du monde comme lui, dont la passion et le coup de volant sont intacts. La FE a d’ailleurs besoin d’une super-vedette comme Jacques, qui a fait sa marque et gagné dans bon nombre de disciplines sur la planète.»