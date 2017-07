Jhonattan Vegas conserve son titre

Jhonattan Vegas a conservé son titre à l’Omnium canadien en défaisant à l’audace Charley Hoffman en prolongation à Glen Abbey, dimanche. Il est revenu de l’arrière grâce à une éclatante ronde finale de 65.

Le Vénézuélien de 32 ans a remporté son troisième tournoi sur le circuit de la PGA en terminant avec un pointage de 267 coups (-21). Il a ainsi gagné une première victoire en prolongation.

Avant de prendre le départ en début d’après-midi, il accusait un retard de trois coups sur le meneur, Hoffman. Il est le premier à défendre son titre avec succès depuis Jim Furyk en 2007 et le sixième depuis 1904.

«C’était une journée spéciale. Je sentais que je pouvais arriver à quelque chose, mais ça prenait une ronde du tonnerre. J’ai appliqué un plan de match agressif. Je joue toujours à mes pleines capacités quand je suis agressif», a expliqué le champion qui a calé huit oiselets, dimanche.

En plus de son agressivité, la chance a tourné en sa faveur. Le second coup qu’il a joué depuis la fosse d’allée en prolongation, à quelque 200 verges, a frôlé de justesse la lèvre de gazon. Sa balle a terminé sa course dans l’herbe longue en bordure du vert avant d’enregistrer un oiselet.

«En arrivant à Glen Abbey, un terrain que j’apprécie puisqu’il est favorable à mon jeu et où j’avais gagné, j’étais plus en confiance», a mentionné Vegas, qui a aligné quatre rondes sous la normale. Puissant, précis et audacieux, il a notamment profité des normales cinq tout au long du tournoi, y retranchant 12 coups à la normale.

Il met fin de belle façon à une vilaine séquence sur les parcours de golf alors qu’il a été évincé des rondes du week-end à ses cinq derniers tournois.

Quatrième échec

En tête après 54 trous pour la quatrième fois de sa carrière, l’Américain de 40 ans a échoué une autre fois à achever la besogne, lui qui présentait une fiche de +9 dans cette situation. Il a forcé la prolongation au 72e trou en vertu d’une carte de 68, lui qui était en quête d’un cinquième triomphe en carrière.

«Je me suis donné une chance de gagner. J’ai vraiment mal fait avec mon fer droit. J’ai laissé beaucoup trop de roulés à court de la coupe, a expliqué Hoffman après la défaite, lui qui termine au second rang pour une septième fois en carrière. Jhonattan a très bien joué. Tout le mérite lui revient. C’est toujours difficile de ne pas finir le travail après avoir pris l’avance.»

Il a éprouvé des difficultés à adapter sa vitesse sur les verts, alors que ceux-ci étaient plus fermes et plus rapides, réchauffés par le soleil de la journée.

Poulter sort des blocs

Le Britannique Ian Poulter a attaqué le parcours de 7230 verges afin de terminer en beauté et de se donner une chance de participer au Championnat mondial de golf Bridgestone la semaine prochaine à Akron, en Ohio. Une carte de 64, la meilleure de la journée, ponctuée de huit moineaux, sans tache, lui a permis de bondir au troisième rang avec une fiche cumulative de -20. S’il avait pu pleinement tirer profit des trois normales cinq sur le retour, il aurait pu devenir le premier Anglais à l’emporter en sol canadien depuis Peter Oosterhuis en 1981.

«Un pointage effronté de 64 en ronde finale, c’est toujours agréable, a-t-il plaisanté. Je suis content de mon jeu. J’ai laissé quelques coups sur le terrain. J’ai calé de longs roulés, mais je n’ai pas été capable de profiter du 13e et 16e, des normales cinq, ce qui m’aurait permis de me rapprocher de la victoire.

«Si on m’avait dit avant la ronde que j’aurais joué 64, je l’aurais pris, a ajouté celui qui a participé à son premier omnium canadien. Il m’a manqué un petit coup. J’ai quand même tout donné. C’était une très belle semaine. C’était mon cinquième tournoi consécutif. J’ai gagné en confiance et je me suis placé en position de gagner un tournoi.»

Gary Woodland, à -19, et Brandon Hagy, à égalité à -18 avec Tony Finau et Robert Garrigus, ont complété le top 5.