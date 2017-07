IndyCar: Will Power à l’assaut de Mid-Ohio

L’Australien Will Power a survolé la séance de qualifications, samedi, et partira premier, dimanche, lors du Honda Indy 200 à Lexington sur la piste de Mid-Ohio, une course de la série IndyCar.

La course sera présentée à TVA Sports, dès 16h.

Power tentera de remporter une troisième victoire cette saison, lui qui est au cinquième rang du classement général, en raison de ses 359 points, à égalité avec Graham Rahal.

Scott Dixon et Helio Castroneves se livrent une lutte de tous les instants au sommet alors que Dixon (423) n’a que trois points d’avance sur Castroneves (420). Les deux pilotes partiront côte à côte sur la troisième ligne.

Le Canadien James Hinchcliffe partira de la huitième position.