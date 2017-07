Une semaine à oublier

L’Impact ne pouvait pas choisir un pire moment pour connaître sa plus mauvaise performance de la saison.

La victoire, ou du moins un point pour un verdict nul, aurait fait grand bien, surtout pour le moral des troupes, qui a certainement été éprouvé.

Il fallait voir l’air des quelques joueurs qui restaient dans le vestiaire après la rencontre.

Des mines d’enterrement qui en disaient long sur l’état d’esprit du groupe à la suite de ce cinglant revers de 4-0 subi aux mains des Red Bulls de New York, samedi.

Partisans mécontents

Cette dégelée a été le point d’orgue d’une semaine difficile dans l’univers de l’Impact.

Celle-ci a commencé par une rencontre avec les détenteurs d’abonnements annuels qui s’est terminée en queue de poisson.

Dans un élan de franchise, Joey Saputo a laissé entendre que l’embauche d’un troisième joueur désigné était difficilement envisageable pour le club qui commence à avoir de la difficulté à rivaliser avec les formations mieux nanties financièrement.

De nombreux partisans se sont ensuite servis de Twitter pour exprimer tous leurs doutes à l’égard de l’avenir du club et de ses ambitions.

Le climat était donc glauque et la raclée de samedi n’a rien fait pour arranger les choses.

Système inefficace

Sur le terrain, le pauvre Maxime Crépeau a pratiquement été laissé à lui-même à son premier départ dans la MLS.

Il a un peu péché sur le tir de pénalité et n’a pas brillé sur le quatrième but, mais dans l’ensemble, il a été un des rares éléments positifs dans ce match qui a mis en relief une sérieuse lacune dans le système de l’Impact.

Après le match, Chris Duvall mentionnait qu’il y avait un plan de match, mais que les joueurs se sont sentis perdus sur le terrain.

Voilà le genre de constat inquiétant quand la seconde moitié de saison est bien amorcée.

Soit le système mis en place par Mauro Biello ne fonctionne pas, soit il n’est pas bien assimilé par ses joueurs. Dans un cas comme dans l’autre, le signal d’alarme résonne très fort.

Héros

Comme c’est souvent le cas dans une équipe qui peine et qui se cherche, on se fie à un exploit individuel pour faire basculer le match et tout le monde veut être le héros.

Ainsi, à plusieurs reprises, l’Impact s’est présenté en territoire ennemi avec ce qui aurait pu ressembler à une chance.

Mais chaque fois ou presque, le porteur du ballon l’a conservé pour tenter de jouer les héros plutôt que de se tourner vers un coéquipier mieux positionné.

Ballou Tabla a notamment été coupable de ce type de comportement. Il a un talent fou, mais il doit mieux distribuer le ballon autour de lui plutôt que de jouer le drible qui mène souvent à une perte de ballon.

Urgence

L’Impact se retrouve maintenant en 10e place dans l’Est avec 24 points, à huit points du Crew de Columbus et de la sixième position.

Il y a donc urgence d’agir si le Bleu-blanc-noir veut garder l’espoir de se tailler une place en séries éliminatoires.

On peut parler des matchs en main tant qu’on veut, mais il faut les gagner pour qu’ils aient de la valeur.

En attendant, il reste un peu plus d’une semaine au marché des transferts et

l’Impact ne peut plus se permettre de demeurer immobile. Il a un besoin criant de renforts pour combler les trous laissés vacants par un certain immobilisme l’hiver dernier.