Hugo Houle dans le même temps que le vainqueur

Hugo Houle conclu en 20e place, en plus de terminer dans le même temps que le vainqueur, dimanche, à la Classique Prudential Ride London Surrey, une course de 185,9 kilomètres du World Tour masculin à Londres, en Grande-Bretagne.

Le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) a gagné la course au sprint. Le Danois Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott) et l’Australien Michael Matthews (Sunweb) ont fini respectivement deuxième et troisième. Un total de 51 coureurs ont fini dans le même temps que le vainqueur.

«C’était le même parcours qu’aux Jeux olympiques de 2012. Nous faisions 55 km avant d’arriver à la première montée. La suite, c’était des circuits. C’était une course assez intense avec beaucoup de montées et de descentes techniques, et des changements de direction. Le peloton s’est cassé en deux. Après la dernière montée, tout ce qui restait du peloton s’est regroupé. Nous étions une soixantaine et ça s’est fini au sprint», a fait savoir Houle, porte-couleurs d’AG2R-La Mondiale.

Les meilleurs résultats de sa formation ont été obtenus par le Français Rudy Barbier (neuvième) et le Belge Oliver Naesen (10e).

«J’ai fait l’effort pour bien placer nos deux meneurs au dernier virage technique à 500 m de la fin, a ajouté le cycliste de 26 ans. C’était une très bonne journée pour moi. Je n’avais pas fait de compétition depuis un mois et demi. Je me sens très bien et mes entraînements en altitude ont bien aidé. C’est positif pour les prochaines courses.»

Également en action, le Canadien Benjamin Perry (Israel Cycling Academy) a terminé 76e.

Houle sera en selle du 7 au 13 août pour le Tour Binck Bank, qui sera disputé dans plusieurs villes de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.