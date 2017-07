Georges St-Pierre affrontera Michael Bisping, selon Dana White

Après tout, le Québécois Georges St-Pierre affrontera l’Anglais Michael Bisping. Après des mois de négociations pour le retour de «GSP», Dana White avait confirmé que le duel n’aurait pas lieu. Mais le grand manitou du UFC a changé d’avis après le UFC 214, tenu samedi.

Pourtant, White avait souligné que «GSP» allait croiser le fer avec le gagnant du duel des poids mi-moyens entre Demian Maia et Tyron Woodley. Ce dernier a conservé sa ceinture, samedi, mais il faut croire que White n’a pas été impressionné par sa performance.

«Michael Bisping va se battre, a souligné White après le UFC 214 tel que rapporté par mmafighting.com. Il va se présenter et il va se battre.

«Lorsque tu bats le record pour le moins de coups lancés dans un combat de cinq rounds, qui était d’environ 130, et que ces gars (NDLR : Woodler et Maia) en lancent environ 60, ça résume bien la question.

«Si tu te fais huer en sortant de l’amphithéâtre, ce n’est pas bon. Ce n’est pas de cette manière que tu fais de l’argent. Si personne ne veut te regarder, ce n’est pas un bon signe.»

White a également laissé entendre que le choc aurait lieu le 4 novembre au Madison Square Garden, lors du UFC 217.

Le dernier combat de St-Pierre remonte à novembre 2013 alors qu'il avait vaincu Johnny Hendricks lors du UFC 167.

