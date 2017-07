Formule E: les revendeurs de billets ne font pas des affaires d'or

Les revendeurs de billets qui proposaient des entrées pour la course de Formule E à Montréal ne faisaient pas des affaires d’or, dimanche, à peine 30 minutes avant le départ de la finale.

Quatre revendeurs étaient postés au métro Berri-UQAM dans l’espoir de revendre des billets pour la finale de la course de Formule E. L’un d’entre eux, rencontré par le 24 Heures, disait avoir une cinquantaine de billets, mais n’en avait vendu que 5, à peine 30 minutes avant la finale.

Ces billets qu’il vendait avaient pour la plupart été achetés sur la rue, expliquait son collègue, à des personnes qui ne pouvaient plus assister à la course. Aucun des billets vendus par les revendeurs n’avaient été achetés plus cher que le prix minimal d'un accès vendu par le promoteur, soit 45$. Certains avaient été achetés 10 $, 20 $ ou 30 $, puis étaient revendus plus cher, mais en deçà de 45 $.