Dan Boyle bientôt de retour dans la LNH?

L’ancien défenseur Dan Boyle a connu une brillante carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale (LNH) et il ne serait pas surprenant de le revoir dans le monde du hockey dans les années à venir.

Celui qui a disputé 1093 matchs dans le circuit Bettman a pris sa retraite il y un an et pour l’instant, il préfère s’occuper d’Eastin et de Wesley, ses fils âgés respectivement de 8 et 6 ans.

«J’adore être père. Ça me rend heureux au quotidien», a-t-il mentionné au site NHL.com au cours du week-end.

«J’aime tellement ce sport, mais je pense que j’étais un peu brûlé mentalement à la fin, a-t-il expliqué. Je pense que c’était important que je reste loin du hockey pour un moment. Je n’ai pas regardé beaucoup de matchs cette année. Mais je suis tellement passionné qu’éventuellement, je vais revenir dans le monde du hockey.»

Deuxième carrière

Bon nombres d’anciens joueurs amorcent une deuxième carrière dans la LNH comme entraîneur ou au sein de l’état-major d’une équipe. Boyle a déjà une petite idée de ce qu’il aimerait faire.

«Si j’avais le choix entre être directeur général ou entraîneur-chef, j’opterais pour la première option. Il y a une partie de moi qui aimerait assembler une équipe et voir jusqu’où elle peut se rendre plutôt que d’être derrière le banc», a-t-il souligné.

Tout comme son ancien coéquipier Martin St-Louis, Boyle est passé sous le radar et a fait preuve de beaucoup de persévérance pour parvenir à faire sa place dans la meilleure ligue au monde.

«Plusieurs personnes connaissent mon histoire. On m’a dit vers 18 ou 20 ans que je n’avais pas ce qu’il fallait. Tout ce qui est arrivé après mon premier match dans la Ligue nationale est un boni, donc je suis très fier et humble. Ma confiance a été ébranlée à quelques reprises, mais j’ai toujours cru en moi», a-t-il ajouté.

«Si tu as suffisamment de talent, éventuellement, quelqu’un croira en toi et te fera une place. Le joueur doit saisir sa chance parce si tu n’es pas repêché, tu n’en auras qu’une seule, alors que les choix de premier tour en ont trois ou quatre.»