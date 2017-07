Conor Sheary accepte un contrat de trois ans avec les Penguins

L'attaquant Conor Sheary a accepté un nouveau contrat de trois ans avec les Penguins de Pittsburgh, dimanche.

L'entente est d'une valeur totale de 9 millions $.

Sheary devait passer devant l’arbitre vendredi prochain après avoir écoulé la dernière année de son contrat de recrue en 2016-2017. Le patineur de 25 ans, qui n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey, a aidé son équipe à remporter la coupe Stanley au cours des deux plus récents printemps.

Lors de la dernière campagne, l’Américain a totalisé 23 buts et 30 mentions d’aide pour 53 points en 61 rencontres, tout en affichant un différentiel de +24. En séries éliminatoires, il a ajouté sept points, dont deux filets, et disputé 22 matchs.

He's back for more! The #Pens have re-signed Conor Sheary to a three-year contract with an AAV of $3 million. Info: https://t.co/3ZWdjbyL1H pic.twitter.com/wcBnsLL0lw