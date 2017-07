Challenger de Granby : Katherine Sebov battue en finale

Katherine Sebov aurait préféré un meilleur scénario pour terminer son séjour à Granby. À court d’énergie, la Canadienne a dû se contenter du rôle de finaliste au terme d’une semaine fertile en émotions, dimanche.

La Torontoise a été vaincue en deux manches de 6-2 et 6-3 par l’Italienne Cristiana Ferrando dans un match où les moments de réjouissance ont été rares. Tirant de l’arrière 5-0 en seconde manche, Sebov a amorcé une remontée avant qu’une double faute et une faute en fond de terrain anéantissent pour de bon ses chances de victoire.

N’empêche que la joueuse de 18 ans n’a pas à rougir de la semaine qu’elle vient de connaître, surtout qu’il s’agissait de la première finale de sa jeune carrière dans un Challenger (60 000 $US en bourses).

«Ce fut une excellente semaine, a souligné Sebov qui a remercié le public en français sur le court après le match. Certes, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu aujourd’hui [dimanche]. J’étais un peu fatiguée et ce n’est pas une excuse, mais j’ai eu d’excellents matchs et je vais construire là-dessus. Je me sentais un peu au ralenti, c’est pourquoi j’avais moins de puissance que dans les derniers jours.»

Quant à l’Italienne, qui a remporté six bris, il s’agissait de la plus importante victoire de sa carrière.

Bruneau enchanté

Présent aux abords du terrain à chacune de ses rencontres, l’entraîneur Sylvain Bruneau a été impressionné par le jeu de la favorite locale. Il n’y a pas de doute pour lui que Sebov est vouée à un bel avenir sur la scène mondiale.

«Elle a joué quatre excellents matchs et j’ai senti son jeu monter tout au long de la semaine. Malheureusement, ça a été plus difficile aujourd’hui [dimanche] et ça m’a pris par surprise puisqu’on avait mangé ensemble hier [samedi] et je la sentais vraiment bien. Il faut donner du crédit à l’Italienne, a analysé le capitaine de l’équipe canadienne en Fed Cup en entrevue avec Le Journal.

«Elle a un très, très bon potentiel. Mentalement, elle est extrêmement compétitive. Elles le sont tous à ce niveau, mais elle a une combativité hors du commun et elle nous l’a prouvé. Si elle remporte son jeu au service à 5-3, elle aurait eu une balle pour faire 5-4. Ça aurait été un nouveau match. Puis, elle a très confiance en elle et elle a un jeu puissant.»

Sebov a déjà représenté le Canada deux fois en Fed Cup. Elle participera aux qualifications de la Coupe Rogers, à Toronto, et elle devrait disputer le tournoi WTA de Québec en septembre.