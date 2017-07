Sixième victoire d'affilée pour les Yankees

Les Yankees ont signé une sixième victoire de suite, défaisant les Rays de Tampa Bay au compte de 5-4, samedi après-midi, à New York.

À VOIR : Sommaire

Brett Gardner a produit le point décisif en neuvième manche, frappant un simple avec les buts remplis - son deuxième exploit du genre en trois rencontres.

Les visiteurs avaient créé l’égalité en huitième sur un circuit de l’ancien des Mets de New York Lucas Duda, qui a étiré les bras deux fois en autant de matchs avec sa nouvelle équipe.

Le receveur Gary Sanchez et Chase Headley ont expédié un tir au-delà des limites du terrain dans une cause gagnante. Sanchez a conclu le duel avec deux coups sûrs, tout comme le vétéran Matt Holliday et Ronald Torreyes.

Le partant Caleb Smith a concédé deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers de travail.

Parfait pendant une manche, Aroldis Chapman (4-1) a mérité une quatrième victoire depuis le début de la campagne.

Le revers est allé au dossier de Brad Boxberger (2-3), qui n’a pas enregistré un seul retrait en neuvième, avant de céder sa place à Dan Jennings après avoir rempli les coussins.

Les Rays avaient pris l’avance dès la manche initiale grâce à un circuit de Peter Bourjos.

Steven Souza fils a aussi envoyé un tir hors des limites du terrain. Le voltigeur a obtenu deux coups sûrs en cinq présences au bâton.

L’équipe de la Floride tentera dimanche de remporter un premier duel dans cette série de quatre. Jacob Faria sera au monticule pour les Rays.

Le gérant des Yankees Joe Girardi fera pour sa part confiance au jeune gaucher Jordan Montgomery, qui tentera de signer son huitième gain de la saison.