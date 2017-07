Maurice Filion, père spirituel de Michel Bergeron

En 1980, Maurice Filion ouvrait les portes de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Michel Bergeron.

Attristé par le décès de son ancien patron chez les Nordiques de Québec, survenu vendredi à 85 ans, l’ex-entraîneur-chef n’oubliera jamais ce que Filion a fait pour lui.

«Je n’oublierai jamais la journée où Maurice Filion m’a appelé; j’étais à Trois-Rivières où je dirigeais les Draveurs (dans la LHJMQ), s’est souvenu Bergeron en entrevue à LCN, samedi. Il m’a appelé et s’est déplacé pour me rencontrer. On avait pris un lunch avec son épouse Fernande. Il m’offrait le poste. J’étais assommé.

«J’étais un jeune entraîneur. Maurice m’a ouvert les portes du hockey professionnel. Ce fut une collaboration, mais aussi une amitié qui ont duré huit ans.»

Filion mettait effectivement fin à sa relation de travail avec Bergeron à l’été 1987, quand il échangeait son collègue et ami aux Rangers de New York contre un choix de premier tour au repêchage de 75 000 $ - une première dans l’histoire de la LNH.

La saison précédente, l’entraîneur-chef avait eu du mal à garder les Nordiques à flot sur la glace et Filion subissait de la pression pour le congédier.

«Pendant la saison en 1987, il m’avait dit, les larmes aux yeux : "Si on ne gagne pas ce soir, je suis obligé de te congédier." On a gagné et il m’avait dit par après que plus jamais il ne me ferait ça. Il m’a toujours appuyé.»

«Intègre, solide : c’était un monument, Maurice. Il faisait peur, mais quand on le côtoyait, il était sensible, même dans la rivalité contre les Canadiens de Montréal. Parfois, pendant des matchs, il me disait qu’il avait quitté le Colisée ou le Forum parce que c’était trop intense pour lui. »

Bergeron honore la mémoire d’un grand homme, qui l'a réembauché à la barre des Nordiques le temps d'une campagne, en 1989.

«Aujourd’hui, c’est tellement triste, je sais comment Maurice avait un amour inconditionnel pour sa famille, au-delà du hockey. C’est l’homme de hockey de Québec. Ça ne se peut pas.»