Lucas di Grassi gagne la première course de l'ePrix de Montréal

Lucas di Grassi a réalisé une bonne opération samedi en remportant la première épreuve du ePrix de Montréal, alors que son rival dans la course au titre, Sébastien Buemi, a dû se contenter de la quatrième place.

Le vainqueur prend donc la tête du classement des pilotes, avec 175 points, soit six de plus que son adversaire. Jean-Éric Vergne et Stéphane Sarrazin ont complété le podium.

Remontée rocambolesque pour Buemi

Buemi s’élançait de la 12e position en raison d’une pénalité de 10 places sur la grille de départ à la suite d’un changement de batterie non permis.

Le Suisse a perdu plusieurs positions au premier virage, à la suite d’un léger contact, pour reculer au 16e échelon. Le champion en titre a effectué une remontée qui lui a permis de gagner quelques places dès les premiers tours de l’épreuve.

Loïc Duval et Nick Heidfeld sont entrés en contact lors de la 14e boucle, causant la sortie de la voiture de sécurité. Presque tous les pilotes en ont profité pour changer de voiture.

Buemi a été impliqué dans un incident avec le coéquipier de di Grassi chez ABT-Audi Sport, Daniel Abt, lors de l’entrée au puits. Visiblement ralenti par Abt, Buemi, qui n’a pas apprécié, a démesurément ralenti tout juste devant Abt à la sortie des puits. Ce dernier n’a pu éviter un léger contact.

Une deuxième course, la dernière du championnat, aura lieu dimanche.