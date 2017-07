Loin de la coupe aux lèvres pour Lucas di Grassi

Lucas di Grassi a connu l’une de ses meilleures courses depuis son arrivée en Formule électrique, samedi à l’occasion de la première de deux épreuves du e-Prix de Montréal, mais il est bien conscient que son avance au classement pourrait disparaître rapidement.

Tirant de l’arrière par 10 points derrière Sébastien Buemi avant les étapes québécoises du championnat, le pilote brésilien a décroché la position de tête et signé la victoire pour ajouter 28 points à son compteur et prendre la tête du classement des pilotes par six points.

«En Formule E, nous ne sommes jamais en contrôle de rien, a indiqué di Grassi. Il y a au moins huit pilotes qui peuvent gagner demain [dimanche]. Si tu ne fais pas le travail, tu termines huitième! Tout peut arriver.»

Peu importe, le pilote de l’écurie ABT-Audi Sport ne semble pas trop s’en faire avec le résultat de la deuxième course, qui couronnera le champion. Il semblait détendu lors de la conférence de presse suivant la première épreuve.

«Je tenterai de répéter la recette demain. Je dois me concentrer et tout faire pour obtenir le meilleur de la voiture. Si c’est suffisant pour devenir champion, c’est bien, sinon, je saurai que j’aurai donné tout ce que j’avais jusqu’à la fin du dernier tour.»

Une autre deuxième place

Le Français Jean-Éric Vergne a terminé tout juste derrière di Grassi au terme de la couse, accusant un retard de seulement 350 millièmes de seconde. Le transfuge de la Formule 1 est maintenant monté à six reprises sur la deuxième marche du podium en trois saisons, sans parvenir à gagner.

Lorsque questionné à savoir s’il était impatient de goûter à la victoire, l’athlète a offert une réponse savoureuse. «Si je termine toutes courses en deuxième place lors de la prochaine saison, je serai assurément champion! Je ne m’en fais pas trop avec la victoire.»

Vergne a par ailleurs indiqué apprécié la ville et le circuit. «Je suis très heureux d’être à Montréal. L’atmosphère st incroyable. Il y a beaucoup de partisans. On pouvait le voir lorsque nous étions derrière la voiture de sécurité.»

Stéphane Sarrazin a pour sa part terminé au troisième échelon pour une deuxième fois au cours des trois dernières épreuves. Avant ces résultats, le Français n’avait récolté que deux points.

«C’est un très bon sentiment de monter sur le podium à nouveau, a dit Sarrazin. Je manquais un peu de rythme pour suivre les deux meneurs aujourd’hui. La voiture de sécurité a un peu ruiné ma course.»