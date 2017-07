L'étoile de Katherine Sebov brille à Granby

Granby a trouvé sa nouvelle star féminine et elle se nomme Katherine Sebov. La chouchou du public a une fois de plus gâté ses partisans de brillante manière, samedi, sur le court central.

La Canadienne de 18 ans a atteint la première finale de sa carrière dans une épreuve Challenger en écartant la Française Jessika Ponchet en deux manches de 6-4 et 7-5 sous un soleil de plomb.

Plutôt méconnue avant le début de la semaine, Sebov s’est retrouvée sous les projecteurs après avoir éliminé au deuxième tour la favorite Bianca Vanessa Andreescu, sa compatriote. Depuis, elle ne déçoit pas et sa victoire de samedi lui offrira une tribune inespérée lors du match ultime contre l’Italienne Cristiana Ferrando.

«Je ne dirais pas que c’était inattendu! Mais bien sûr que c’est agréable! Je n’avais pas bien fait jusqu’ici cet été et là, je me retrouve en finale, alors c’est excellent pour moi», a commenté la joueuse de Toronto.

«J’ai besoin de repos pour l’instant. Cela dit, je vais continuer à jouer de façon explosive et si je joue de la même manière que je l’ai fait hier [vendredi] et aujourd’hui [samedi], j’ai d’excellentes chances.»

Retour en force

Issue des qualifications, Ponchet était en voie de poursuivre sa semaine de rêve à la première manche, car elle menait 4-1. Encouragée par la foule, Sebov a effacé ce déficit et n’a plus jamais regardé derrière elle. Tout ça devant les yeux du capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup, Sylvain Bruneau, qui scrute le travail des espoirs féminins depuis le début du tournoi.

«Ce n’était pas un problème, le fait qu’elle frappait bras. J’aime ça en fait quand mes adversaires frappent bas, mais ça prend un peu plus d’énergie, a expliqué la blonde athlète qu’on pourrait parfois confondre avec Eugenie Bouchard. Elle a vraiment bien démarré en me mettant beaucoup de pression. Je me sentais de plus en plus en confiance à mesure que le match avançait, surtout que j’ai gagné cinq jeux consécutifs. Je me suis dit qu’il fallait que je continue à faire la même chose.»

Trois langues parlées

Classée 289e au monde, Sebov gagnera assurément quelques rangs à la parution du prochain classement. Même si elle livre ses entrevues en anglais, la jeune raquette de descendance ukrainienne a étudié le français pendant de nombreuses années. De peur de froisser Molière, elle préfère cependant utiliser sa langue maternelle.

«J’ai été six ans à l’école française. Je comprends tout et je peux l’écrire, mais je suis un peu rouillée pour le parler, c’est pourquoi je suis gênée à le parler», a lancé Sebov en souriant, ajoutant qu’elle parle aussi le russe.