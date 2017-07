Les Reds continuent de perdre

Le voltigeur Christian Yelich a claqué un circuit de trois points en fin de troisième manche, samedi à Miami, et les Marlins ont vaincu les Reds de Cincinnati au compte de 7-3.

Dee Gordon a totalisé trois coups sûrs et touché la plaque deux fois, tandis que Giancarlo Stanton a fait compter deux coureurs et marqué à autant d’occasions.

Le partant Adam Conley (4-3) a excellé pendant sept manches et deux tiers, allouant deux points, cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles, en plus d’éventer sept rivaux.

Le club floridien a savouré un quatrième triomphe d’affilée et occupe le deuxième rang de la section Est de la Ligue nationale de baseball.

Le Canadien Joey Votto a réussi une longue balle en solo pour les Reds, tout comme Adam Duvall. Tim Adleman (5-9) a été malmené, donnant six points, six frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en quatre manches et un tiers.

Cincinnati a encaissé six revers de suite et croupit dans la cave de la Centrale de la Nationale.