Les Canadiens au neutre

Graham DeLaet et Mackenzie Hughes ont choisi le mauvais moment pour se mettre au neutre. Les deux Canadiens ont joué au-dessus de la normale lors de la troisième ronde de l’Omnium canadien.

Dans des conditions optimales, à Glen Abbey, 10 des 76 golfeurs ont enregistré des pointages supérieurs à 72. Les représentants de l’unifolié ont donc considérablement reculé au classement.

DeLaet a signé une carte de 73 (+1) tandis que Hughes a mis sa griffe au bas d’une carte de 74 (+2). Des résultats bons pour le 41e et le 55e rang respectivement.

«Quand je regarde le score de 62 et que je regarde le mien (73), je sais que ce n’est pas bon. Je sens que j’ai joué encore plus mal que je ne le ressens», a souligné DeLaet qui a bousillé sa ronde au retour avec trois bogueys en quatre trous. «J’ai frappé de très mauvais coups de départ du 11e au 14e trou et, tout à coup, je me suis retrouvé au-dessus de la normale dans une journée où les pointages étaient bas. C’est décevant.»

Le natif de Weyburn, en Saskatchewan, n’a pu se réjouir sur les verts, lui qui n’a rien calé de la journée. Ses 30 roulés l’ont mis en rogne contre son fer droit. Dans la dernière ligne droite, il n’a pas été en mesure de réparer ses gaffes en laissant passer ses chances d’oiselets.

Le soutien de la foule l’a cependant aidé à garder son sang-froid et à apprécier l’expérience. «J’aurais souhaité mieux jouer. Peut-être que j’essayais de trop en faire. C’était tout de même plaisant. Les spectateurs ont été incroyables. Il me reste la ronde finale, en espérant qu’elle soit meilleure.»

DeLaet n’a jamais participé aux rondes finales à Glen Abbey. En 2016 et 2013, il était tombé sous le couperet et en 2015, il avait dû déclarer forfait.

Frustration

Hughes n’a pas caché sa frustration après sa ronde de 74. Un oiselet au drapeau final n’a pas apaisé la colère du golfeur de 26 ans natif de Hamilton, incapable d’oublier ses six bogueys.

«Je suis frustré et déçu. C’est tout ce qui me vient en tête, a-t-il pesté en pointant du doigt son fer droit qui ne l’a pas aidé. C’est dommage de jouer si mal quand tu veux si bien jouer.

«C’est ça le golf, et il faut l’accepter. J’espère être meilleur en ronde finale et jouer bien en dessous de la normale pour monter au classement.»