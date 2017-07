Expos : le coeur brisé de Tim Raines

Tim Raines sera intronisé au Temple de la renommée du baseball dimanche, à Cooperstown, et sur la plaque commémorative, il portera la casquette des Expos, à l’instar de deux autres membres de ce panthéon, soit Gary Carter et Andre Dawson. «Le Journal de Montréal» a eu l’occasion de s’entretenir avec Raines, le meilleur frappeur de premier rang dans l’histoire des Expos. Voici le contenu de cette entrevue :

Parmi les 2502 matchs auxquels vous avez pris part dans les ligues majeures, lequel a été le plus marquant?

«Ce fut celui du 2 mai 1987 à New York, lorsque je suis revenu au jeu avec les Expos sans avoir pu prendre part au camp d’entraînement en Floride en raison de ces histoires de collusion chez les propriétaires qui avaient retardé la signature de mon contrat. À ma première présence au marbre face à David Cone, j’ai réussi un coup de trois buts. Puis, j’ai claqué un grand chelem en 10e manche contre l’as releveur Jesse Orosco pour permettre aux Expos de l’emporter 11 à 7 aux dépens des Mets. Ce fut probablement le meilleur match de ma longue carrière. J’ai terminé la rencontre avec quatre coups sûrs en cinq présences et trois points marqués, même si je n’avais pas joué au baseball depuis sept mois!»

Lequel de vos 808 buts volés en carrière fut le plus spécial?

«Assurément le 800e. Je l’ai réussi le 10 juin 1998 à Montréal, dans l’uniforme des Yankees de New York. Les partisans des Expos m’ont accordé une chaleureuse ovation, même si je jouais pour l’équipe adverse. Chris Widger était le receveur des Expos.»

Quelle fut votre saison préférée parmi les 23 passées dans les ligues majeures?

«Plusieurs croient que ce fut la conquête de la Série mondiale avec les Yankees en 1996, mais je répondrais plutôt que ce fut mon retour au jeu en 2001, alors que j’ai dû surmonter le lupus, une maladie auto-immune qui entraîne de graves problèmes de santé. Les Expos m’ont donné la chance de revenir au jeu cette année-là et, le 3 octobre, ils m’ont fait une autre faveur en m’échangeant aux Orioles de Baltimore afin que je puisse avoir le privilège de jouer en compagnie de mon fils Tim. Ce fut un moment magique. Nous sommes alors devenus le deuxième duo père-fils de l’histoire à jouer dans la même équipe, après Ken Griffey et son fiston.»

Pouvez-vous identifier la plus belle ovation?

«Ce fut celle du 6 avril 2001, quand j’ai effectué un retour avec les Expos. C’était le match inaugural au Stade olympique. J’avais 41 ans et je revenais au jeu après avoir dû combattre la maladie. La foule de 45 183 spectateurs a salué ma première présence au bâton dans l’uniforme des Expos depuis 1990, en m’accordant une ovation debout qui a duré tout le temps que je suis resté à la plaque. Cette ovation a dérangé le lanceur des Mets au point qu’il a été incapable d’enregistrer une seule prise ! J’ai versé des larmes ce jour-là. Tout joueur rêve de se faire applaudir de cette façon. Plusieurs de mes coéquipiers ne comprenaient pas ce qui se passait, pourquoi la foule réagissait ainsi à mon égard. Les amateurs étaient heureux de me voir de retour avec l’équipe et ils avaient démontré leur appréciation de façon très claire.»

Qui fut votre coéquipier préféré?

«Andre Dawson est celui qui m’a le plus aidé tôt dans ma carrière. Il m’a pris sous son aile lorsque je me suis tourné vers lui pour sortir de l’enfer de la drogue. Il m’a bien conseillé et il m’a permis de revenir dans le droit chemin et de rester sobre. Je ne pouvais pas avoir un meilleur modèle que lui. Je suis devenu un homme en jouant à ses côtés. Il m’a aidé à devenir un meilleur athlète. Je trouvais Andre très intimidant au début. J’avais peur de lui parler. Il était si sérieux, souriant rarement. Il est finalement devenu mon meilleur ami et il l’est toujours. C’est fort spécial de me retrouver en sa compagnie au Temple de la renommée.»

Quel fut le moment le plus triste?

«Ça s’est produit le 29 septembre 2004, lorsque j’ai assisté au dernier match local des Expos. J’ai salué les partisans avec les larmes aux yeux. Jamais je n’aurais pu croire que les Expos allaient déménager à Washington lorsque l’équipe attirait plus de deux millions de spectateurs par année au Stade olympique au début des années 1980. J’avais vraiment le cœur brisé au cours de cette soirée d’adieu.»

Quelle était votre philosophie tout au long de votre carrière?

«Elle était plutôt simple. Je me disais qu’il fallait que je mette le plus souvent possible la balle en jeu et que mon nombre de retraits sur trois prises devait être inférieur au nombre de buts sur balles que je récoltais. J’ai respecté ça durant toute ma carrière, puisque j’ai reçu 1330 buts sur balles tandis que je me suis fait retirer sur trois prises 966 fois.»

Crédit photo : Le Journal de Montreal

Qui fut le lanceur le plus coriace que vous ayez affronté?

«Steve Carlton. Il était si intimidant pour le jeune joueur que j’étais à l’époque. Il savait comment dérouter les frappeurs. Ça n’a toutefois pas empêché les Expos et notre as artilleur Steve Rogers de le battre deux fois de suite lors de la série de championnat de division en 1981...»

Quel receveur vous donné le plus de fil à retordre lorsque vous tentiez de voler des buts?

«Aucun ! (rires) Sérieusement, je dois identifier Ivan "Pudge" Rodriguez. Il était le plus rapide pour réagir derrière le marbre. Il m’a retiré à quelques reprises, mais j’ai tout de même réussi quelques larcins à ses dépens.»

Existait-il une rivalité entre Rickey Henderson, Vince Coleman et vous dans les années 1980, à savoir lequel de vous trois serait le meilleur voleur de buts à la fin de chaque saison?

«Je n’ai jamais pensé de cette façon. Je me disais qu’un vol de but devait servir davantage à l’équipe plutôt qu’à ses statistiques personnelles. L’idée était de marquer des points. Je ne recherchais pas ce titre de meilleur voleur de buts. Il n’y avait pas de compétition entre Henderson, Coleman et moi. Rickey avait une personnalité différente de la mienne. Il tenait à être proclamé le meilleur voleur de buts de l’histoire et il a atteint son objectif. Il a été le meilleur frappeur de premier rang de tous les temps. De mon côté, j’étais juste heureux de voir que ma vitesse servait bien la cause de l’équipe. Je me considère chanceux d’avoir joué à une époque où la vitesse sur les sentiers jouait un grand rôle dans les succès d’une équipe. Je me suis bâti une réputation en raison de ma vitesse, mais aussi en raison de mes talents de premier frappeur, car je me rendais très souvent sur les buts. Ma présence sur les sentiers était une source de distraction dans le camp de l’équipe adverse. L’idée était de me rendre le plus souvent possible sur les buts [NDLR : Il l’a fait plus souvent que Tony Gwynn ou Lou Brock].»

Quels souvenirs conservez-vous de ces curieux poulets qu’on affichait à l’écran géant au Stade olympique lorsque les lanceurs adverses tentaient de vous retenir près du premier coussin?

«La première fois qu’on a affiché ces poulets au tableau, je ne comprenais pas trop à quoi l’opérateur du tableau indicateur voulait en venir. Puis, je me suis mis à aimer cela... au point que j’essayais d’établir un record pour le nombre de poulets qui apparaissaient au tableau lors d’une même présence sur les sentiers ! On s’amusait beaucoup lors de ces belles années des Expos au Stade olympique. Je sentais que les spectateurs étaient sur le bout de leur siège lorsque je me retrouvais sur les sentiers.»

Qui était votre joueur modèle quand vous avez commencé votre carrière dans les rangs mineurs?

«J’étais un grand partisan du joueur de deuxième but des Reds de Cincinnati Joe Morgan. C’était un joueur complet, capable d’exceller autant avec son gant qu’avec son bâton. Et il volait des buts. On avait un point en commun, soit notre petite taille. J’admirais aussi la détermination et l’enthousiasme affichés par Pete Rose.»

Vous souvenez-vous de votre première présence au bâton dans les majeures?

«C’était contre le fameux Nolan Ryan, en 1980. Je m’étais retrouvé avec un compte complet lorsque j’ai regardé passer une troisième prise, le bâton sur l’épaule. J’avais eu le culot de dire à l’arbitre que j’estimais que la balle était hors de la zone des prises!»

Pouvez-vous identifier un dirigeant d’équipe pour lequel vous avez eu le plus grand respect?

«John McHale m’a aidé lorsque les choses ont mal tourné pour moi en 1982. Deux fois par semaine, il me conduisait à mes sessions de thérapie pour combattre ce fléau qu’est la drogue.»

«Il tenait à ce que je retombe les pieds sur terre. Les dirigeants des Expos m’ont supporté au bon moment et je ne l’ai jamais oublié.»

La fois que vous avez eu l'air le plus fou?

«Lorsque j’étais sous les effets de la cocaïne, il y a des matchs où je voyais mal la balle alors que j’étais au bâton. Je me souviens d’une fois où j’avais reculé en soulignant à l’arbitre que la balle m’avait frôlé la poitrine. L’officiel m’avait répondu, sur un ton plutôt sec : “Jeune homme, la balle était en plein cœur du marbre !”»

Quelle fut la meilleure équipe pour laquelle vous avez eu la chance de porter les couleurs?

«Si les Expos de 1981 étaient bourrés de talent, je crois toutefois que ce sont les Yankees de 1996 qui formaient la meilleure équipe pour laquelle j’ai joué. On n’a perdu que quatre matchs en trois rondes éliminatoires et on a réussi à combler un retard de 0-2, dans la Série mondiale, pour battre Atlanta quatre fois de suite. Les Yankees étaient forts à toutes les positions. Cette équipe de 1996 était spéciale. L’esprit d’équipe était excellent, personne ne se souciant de qui allait jouer les héros. Les Yankees n’avaient pas remporté la Série mondiale depuis 1978 et les amateurs étaient en liesse à New York. J’avais eu l’honneur de frapper tout juste derrière Derek Jeter, qui me voyait comme un modèle. Quel joueur formidable il a été ! J’ai aimé aussi faire partie de l’édition 1993 des White Sox de Chicago, un club qui a présenté une fiche de 94 victoires et de 68 défaites avant de perdre en six matchs lors de la série de championnat contre les Blue Jays. Frank Thomas était un frappeur remarquable. J’ai aimé jouer à ses côtés.»

Comment pourriez-vous vous décrire comme athlète?

«Un gars tout simple, qui avait grand plaisir à jouer au baseball. Je n’ai jamais perçu le baseball comme étant du travail, un métier. J’ai joué au baseball avec une passion qui m’a inspiré jusqu’à la fin de ma carrière.»

Quel est votre souhait le plus cher maintenant que vous réalisez votre rêve de vous retrouver au Temple de la renommée?

«J’aimerais revoir un jour une équipe de baseball majeur à Montréal et j’aimerais m’impliquer, si possible, au sein de l’organisation, peu importe le rôle qu’on serait prêt à me confier. J’aurais souhaité jouer durant toute ma carrière à Montréal tellement j’aimais la ville et les gens. Je n’ai jamais voulu partir en 1991, mais les Expos devaient gérer un budget limité. Montréal a toujours été, à mes yeux, une bonne ville de baseball. Elle peut l’être de nouveau si les astres sont alignés. Je suis fier de porter la casquette des Expos au Temple de la renommée. Je n’ai jamais songé un seul instant à être coiffé d’une autre casquette. Mes meilleures années, c’est à Montréal que je les ai connues.»