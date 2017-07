Des bons mots pour Maurice Filion

Le décès de Maurice Filion a ébranlé la planète hockey. Si tous ont salué son immense contribution pour le monde du hockey dans les nombreuses fonctions qu’il a occupées durant sa carrière, c’est surtout la personnalité de l'ancien directeur général des Nordiques qui a marqué ses anciens joueurs.

Meilleur buteur de l’histoire des Nordiques, Michel Goulet a décrit M. Filion comme un fin stratège du hockey et comme l’une des plus importantes personnes à avoir œuvré au sein de l’organisation. Son décès laissera un grand vide, selon lui.

«C’était un homme excessivement honnête qui connaissait le hockey, a réagi l’ancien hockeyeur, joint par Le Journal de Québec à son domicile de Denver. C’est toujours difficile d’apprendre une nouvelle comme ça. Quand tu regardes son cheminement jusqu’à l’AMH et la LNH, il a eu du succès à tous les niveaux. Il va manquer énormément.»

Pour Goulet, qui avait été échangé aux Blackhawks de Chicago lors de la saison 1989-1990, il est clair que le duo que M. Filion complétait avec l’entraîneur Michel Bergeron a frappé l’imaginaire.

«C’est probablement le tandem qui a le plus marqué l’équipe, a-t-il souligné. Il a fait des échanges incroyables, surtout dans le temps de l’AMH quand il a obtenu Marc Tardif, et des moins bons. Mais c’était un homme fier et sa porte était toujours ouverte [pour ses joueurs]. Il a aidé un paquet de gens dans sa carrière.»

Tardif, l’acquisition-clé

Capitaine des Nordiques lors de leur conquête de la coupe Avco dans la défunte Association mondiale de hockey (AMH), en 1977, Tardif restera à jamais associé à Maurice Filion alors que ce dernier avait acquis ses services deux saisons plus tôt des Stars du Michigan. L’arrivée du fougueux attaquant avait contribué à la relance de l’équipe à l’époque qui a mené jusqu’au championnat éliminatoire, le seul dans toute l’histoire de la franchise. Tardif a rendu hommage au disparu.

«Ça me fait réellement quelque chose, a reconnu, émotif, celui qui a terminé deux fois au sommet des pointeurs du circuit maudit dans l’uniforme québécois. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Maurice et c’est à cause de lui si j’ai joué à Québec ainsi que Marius [Fortier, le père des Nordiques]. Je me suis toujours super bien entendu avec Maurice, c’était quelqu’un qui était toujours près des joueurs et j’avais une belle relation avec lui.»

Longévité remarquable

Attristé par ce départ «soudain», l’ancien défenseur Dave Pichette n’a pas tari d’éloges envers celui avec qui il a négocié ses deux premiers contrats professionnels, mettant en évidence sa longue association avec les Fleurdelisés.

«Il s’est beaucoup donné pour les Nordiques, a exprimé le président des Anciens Nordiques. Il a réussi à survivre de nombreuses années dans des postes où on sait que la durée de vie peut être courte et à faire fonctionner l’organisation avec les budgets qu’il avait. Quand on pense aux Nordiques, il y a gros astérisque à côté de son nom.»

Pichette s’est remémoré ses négociations avec son ancien patron. «J’ai négocié mon premier contrat pro quand j’étais encore junior avec les Remparts. Mon agent m’accompagnait, mais pour le deuxième, ce n’était que moi. Il était dur en affaires! Ce sont des souvenirs qui restent.»

Son ancien coéquipier Alain Côté, qui a évolué toute sa carrière sous la férule de Filion, abondait dans le même sens.

«J'ai toujours aimé son intégrité et son honnêteté, a confié la fierté de Matane. Il a pris soin de moi comme joueur de hockey et ç'a super bien été avec lui. On a toujours été raisonnable l'un avec l'autre dans nos négociations de contrat. Une fois que c'était fait, on passait à autre chose. C'était un bon monsieur, on a déjà eu de belles conversations sur le hockey. C'était un homme plein de connaissances et on se parlait même après sa carrière. Il avait une grande expérience. J'ai bien apprécié Maurice.»

Hommage de la LHJMQ

De son côté, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a parlé d’une «énorme perte». Les deux hommes ont d’abord travaillé ensemble quand les Remparts appartenaient aux Nordiques avant de se retrouver quelques années plus tard, à l’initiative du nouveau président du circuit.

«C’est moi qui l’ai engagé comme préfet de discipline, a rappelé M. Courteau en entrevue téléphonique. Il a accompli un travail extraordinaire à ce niveau. Il a mis beaucoup de rigueur dans les décisions qu’il appelait. Puis, ce fut un grand mentor pour moi et un très bon conseiller.»

La LHJMQ soulignera le décès de l’ancien dirigeant lors de la prochaine saison. «Ce fut un personnage marquant dans le monde du hockey et ce sera souligné de façon appropriée», a convenu le commissaire.