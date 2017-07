Cody Bellinger maîtrise les Giants

Le joueur de premier but Cody Bellinger a produit les deux points des Dodgers, qui l’ont emporté 2-1 contre les Giants de San Francisco, samedi à Los Angeles.

Bellinger a réussi des simples opportuns au champ droit durant les premier et troisième tours au bâton des siens. Pour sa part, Corey Seager a récolté trois coups sûrs et croisé le marbre à deux reprises, alors que Yasmani Grandal a frappé deux fois en lieu sûr.

Le partant Rich Hill (8-4) a concédé un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Son seul faux pas fut un circuit de Hunter Pence en quatrième. Kenley Jansen a réalisé son 27e sauvetage de la campagne.

Les vainqueurs présentent une fiche de 46-13 devant leurs partisans cette saison et comptent 73 victoires au total.

Pour les perdants, qui accusent un retard de 33 matchs et demi sur les Dodgers et le sommet de la section Ouest de la Ligue nationale, Ty Blach (6-7) a bien fait. En sept manches, il a permis deux points, huit coups sûrs et deux passes gratuites.