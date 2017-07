Un ajout pour la défensive du Revolution

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a fait signer un contrat au défenseur Claude Dielna, vendredi.

Le Français de 29 ans compte plus de 10 ans d’expérience professionnelle en Europe, lui qui a joué dans son pays natal ainsi qu’en Angleterre, en Roumanie et en Slovaquie. Cette saison, il a porté l’uniforme du FC Bucarest, totalisant 1110 minutes de jeu en 12 matchs.

«Je suis très heureux de me retrouver avec l’équipe, a-t-il admis dans un communiqué de l’organisation. J’ai regardé plusieurs parties du Revolution et j’ai discuté avec des membres du personnel. Cette formation semble constituer une famille et c’est ce que j’ai besoin. Je tenterai de l’aider avec la qualité de mes performances et mon passé international.»

L’arrière central a disputé 162 joutes professionnelles en carrière, tous circuits confondus. Il a inscrit cinq buts et deux mentions d’aide en 12 628 minutes.