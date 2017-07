Un accomplissement pour la famille Therrien

Il était un peu tard, jeudi soir, quand le téléphone a sonné au domicile de Linda Therrien. Un brin endormie, elle a répondu.

«Jesen avait tellement le trémolo dans la gorge que je me demandais si c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle qu’il avait à m’annoncer, a raconté la mère du lanceur. Aussitôt qu’il m’a dit "merci maman", j’ai compris que son rêve venait de se réaliser.»

Connaissant une saison exceptionnelle dans les filiales AA et AAA, Therrien a ainsi été rappelé par les Phillies de Philadelphie. Une récente transaction avait libéré une place sur la formation des 40 joueurs de l’équipe. Depuis, on croisait les doigts chez les Therrien.

«Je suis à la fois content et soulagé pour mon frère», s’est pour sa part exprimé Eddy, qui a été un soutien important pour son cadet.

«Tout petit, Jesen rêvait déjà à ça, de continuer sa maman. C’était son rêve qui est devenu ensuite son objectif. Il se concentrait là-dessus. Tous les efforts ont été mis dans ce sens-là. C’est vrai qu’il y a des sacrifices à faire parce qu’à 24 ans, il pourrait choisir bien d’autres choses. Mais il était concentré sur son projet d’avenir. Pour moi, s’il y avait un ou deux mots pour décrire Jesen, je dirais qu’il est un combattant et un guerrier.»

Afin d’assister aux débuts de Jesen dans les ligues majeures, Linda et la petite famille d’Eddy étaient en direction de Dorval, vendredi matin. On prévoyait ainsi prendre l’avion et atterrir à Philadelphie pour le match en soirée contre les Braves d’Atlanta.

«Notre premier objectif, c’est de le voir dans l’habit des Phillies, sur le terrain, a mentionné Linda. C’est notre première joie. On veut voir sa figure, l’expression de fierté qu’il va avoir et de partager ça avec lui. Après ça, on se croise les doigts pour le voir lancer très bientôt.»

Un grand-papa fier

Également joint au téléphone, le grand-père de Jesen, Raymond Therrien, ne pouvait être plus fier de son petit-fils.

«C’est un moment heureux, a-t-il décrit. Grâce à son travail, sa constance et sa persévérance, il a réussi.»

S’il ne peut se rendre lui-même à Philadelphie, Raymond assure être présent en pensée.

«Mon esprit est toujours avec Jesen», a indiqué M. Therrien, qui a toujours suivi son petit-fils pendant ses entraînements et ses nombreux matchs.

«C’est une belle histoire de famille à travers laquelle on a tous soutenu Jesen, a affirmé Linda Therrien. Chacun avait son rôle et il ne faut pas non plus oublier sa grand-mère Hélène. Nous sommes une famille de baseball. L’arrière-grand-père, le grand-père et les oncles ont tous joué au baseball et ils étaient très talentueux. Jesen, c’est comme l’accomplissement de la famille. C’est une réjouissance pour toute la grande famille.»

«La famille Therrien à Montréal-Nord a toujours joué au baseball», a corroboré le grand-papa en riant.

Au fil des ans, Raymond a par ailleurs toujours servi le même conseil à son petit-fils. Il le répète encore aujourd’hui : «c’est important de demeurer humble dans le succès, car on ne connaît jamais les résultats de demain».