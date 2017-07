Transcontinentale Europe: un cycliste de Québec vise la victoire

Fort d’une huitième position en 2016, le cycliste Geoffroy Dussault retourne en enfer dès le 28 juillet à l’occasion de la Transcontinentale Europe, une course démesurée de 4000 kilomètres qu’il veut gagner entre la Belgique et la Grèce.

Après une période de réflexion, il a décidé de plonger à nouveau dans cette épreuve physique et mentale.

«Je sais à quoi m’attendre. Je ne ferai pas les erreurs du débutant. J’ai passé beaucoup de temps sur les trajets. Je suis vraiment prêt», explique l’ultracycliste.

La course en autonomie complète partira encore une fois du célèbre «mur de Grammont» le 28 juillet prochain à 22h. Au Québec, ils seront des dizaines à suivre son périple à toute heure du jour et de la nuit avec la géolocalisation en ligne.

Hors norme

En 2017, l’ingénieur chez Louis Garneau Sports a pimenté son entraînement de quelques «promenades» mémorables. Dès le jour un de sa course, il souhaite atteindre le premier point de contrôle de la Transcontinentale qui se trouve à environ 600 kilomètres.

«J’ai fait une sortie de 580 kilomètres avec 4500 mètres de dénivelé. Je voulais voir comment je réagissais le lendemain. J’ai terminé avec 30 km/ h de moyenne en 19 heures. Je me sens confiant!»

Dussault a également remporté le Défi des 21, une boucle sur route de 330 km dans la région du Saguenay et de Charlevoix. Il a battu le record de 45 minutes, en 10 h 46 min.

«Je voulais y retourner avec l’expérience pour aller au bout des choses. Je pense que ce sera la dernière fois. Je ne veux pas bâtir une carrière d’ultracycliste. Je vais rouler plus vite et me reposer plus. Les cinq premiers jours, je ne veux pas savoir la situation de course.»

Moins de 10 jours

À sa première expérience en Europe, l'ingénieur de 32 ans a réussi à franchir l’arrivée en seulement 10 jours, 19 heures et 30 minutes. Moins montagneux, le parcours de cette année pourrait se boucler en huit jours par le futur gagnant.

De jour comme de nuit, la Transcontinentale se déroule sans aucun support. L'horloge ne s'arrête jamais et les athlètes peuvent choisir de dormir ou pas.

Vainqueur pour la troisième fois en quatre éditions, le Belge Kristof Allegaert roule moins vite et dort très peu.