Tim Raines remercie les «statistiques avancées»

Tim Raines l’admet : les «statistiques avancées» qui pullulent au baseball l’ont aidé à faire son entrée ce week-end au Temple de la renommée à Cooperstown, lui qui a été élu à sa dixième et dernière année d’admissibilité.

«Il y a des journalistes (Jonah Keri, entre autres) qui ont moussé ma candidature en soulignant certaines statistiques sur lesquelles je ne m’attardais pas à l’époque ou qui m’étaient carrément inconnues, a-t-il raconté. Les journalistes appelés à voter ont pu mieux mesurer ma contribution aux succès des équipes avec lesquelles j’ai joué à partir de telles statistiques.

«Cela a grandement aidé ma cause. Je dirais même que ces statistiques avancées m’ont propulsé au Temple de la renommée, a ajouté Raines. Si elles avaient été mises en valeur plus tôt, mon intronisation aurait pu avoir lieu quelques années auparavant.»

Il est bon de savoir que celui qu’on surnomme «Rock» s’est rendu sur les sentiers plus souvent que ce formidable frappeur que fut Tony Gwynn, élu au Temple de la renommée en 2007. Raines a d’ailleurs croisé le marbre 188 fois plus souvent que l’ex-vedette des Padres, qui a remporté huit fois le championnat des frappeurs.

Raines, avec ses 2605 coups sûrs et ses 1330 buts sur balles, a atteint plus souvent les sentiers que le fameux Lou Brock. Parmi les joueurs ayant volé 400 buts ou plus, il est celui qui a conservé le meilleur pourcentage de réussite, soit une moyenne de 84,7%.

Raines est le seul joueur de l’histoire à avoir réussi 70 vols de but et plus durant six saisons consécutives, soit de 1981 à 1986, et il est aussi le seul à avoir totalisé plus de 100 triples, plus de 150 coups de circuit et avoir réussi plus de 600 vols de but.

Parmi les statistiques avancées, il y a celle de WAR (wins above replacement), une statistique qui tient compte de tout : le nombre de coups sûrs, de buts sur balles, de coups de circuit, le jeu en défensive, le rendement sur les sentiers, la qualité des équipes dans la ligue, le rendement à domicile. C’est ainsi qu’on a pu déterminer que de 1981 à 1990, Raines a été le joueur le plus efficace dans la Ligue nationale.