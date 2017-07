Robbie Ray atteint à la tête par une flèche

Le lanceur des Diamondbacks de l'Arizona Robbie Ray a eu une tout une frayeur, vendredi, quand il a été atteint par une puissante flèche à la tête de Luke Voit, des Cardinals.

Le partant s’est immédiatement écroulé sur son monticule après la frappe, faisant craindre le pire aux joueurs et aux partisans.

Pendant ce temps, le joueur de troisième but Daniel Descalso a attrapé la balle pour effectuer le retrait.

L’équipe médicale s’est tout de suite rendue sur le terrain pour soigner le lanceur et l’escorter hors du terrain. Sur les images, on peut voir que Ray saigne au niveau du crâne et qu’il tient une serviette sur la plaie.

Robbie Ray, bloodied and holding a towel to his head, gives a thumbs up to the crowd on his way off the field. pic.twitter.com/TYaZLsChns