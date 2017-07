Rappel de Jesen Therrien : «une grande fierté» pour Alex Agostino

C’est la récompense absolue pour Alex Agostino. Le recruteur québécois ne pourrait pas être plus fier de son coup.

Six ans après s’être démené auprès de ses patrons pour qu’ils repêchent Jesen Therrien, le lanceur montréalais obtient finalement sa chance avec les Phillies. L’équipe de Philadelphie l’a rappelé pour la première fois des ligues mineures, jeudi soir.

«C’est une grande fierté. Quand on avait repêché Jesen en 17e ronde (en 2011), on lui a fait signer un contrat à la seconde près de la limite, sinon il s’en allait au collège.

«C’est très difficile pour un recruteur de vendre un joueur qui n’est pas destiné aux deux premières rondes. J’ai dû me battre dans le bureau du directeur général pour lui! Cette bataille-là, je l’ai gagnée, alors la fierté est énorme aujourd’hui, a indiqué Agostino en entrevue à TVA Sports, vendredi matin.

«Je suis tellement fier de Jesen. Quand tu es recruteur, tu travailles dans l’ombre, tu es toujours sur la route et dans les hôtels. C’est plaisant de voir un de tes poulains être rappelé dans les ligues majeures.»

Therrien a appris la nouvelle par une petite mise en scène du gérant des IronPigs de Lehigh Valley, la filiale AAA avec laquelle l’athlète de 24 ans jouait au moment de l’annonce tant attendue.

«Tout de suite après le match, l’entraîneur des lanceurs, qui adore Jesen, lui a dit d’un ton ferme que le gérant voulait le voir dans son bureau. Le coordonnateur des lanceurs était aussi sur place.

«Ils ont demandé à Jesen de s’asseoir. Jesen se demandait ce qui se passait. Avec la date limite des transactions qui approche, il se demandait s’il avait été échangé. Ils l’ont regardé droit dans les yeux et lui ont dit : "On va arrêter ça tout de suite, tu as travaillé assez fort, tu t’en vas dans les majeures demain matin!"»

«Tout le monde a éclaté en sanglots. Tous ses coéquipiers sont venus le voir pour le féliciter. Jesen en était bouche bée. Les vétérans étaient tellement heureux pour lui. Ils savent tous les sacrifices qui doivent être faits avant qu’un jeune soit rappelé pour la première fois.»

Accomplissement réciproque

Therrien a ensuite eu le réflexe de lâcher un coup de fil à Agostino, sans qui il ne se serait pas rendu là.

«Jesen m’a appelé à 1h du matin pour me remercier, mais c’est moi qui le remercie. Il me fait bien paraître.

«C’était une conversation très émotive. On sait tous les deux à quel point c’est un objectif difficile à atteindre. C’est une consécration phénoménale pour lui, mais il a encore beaucoup de choses à accomplir.»

Selon Agostino, «tout le mérite lui revient».

«Il a mis tant d’efforts. Ça prend du talent, mais aussi de la volonté. Jesen n’a jamais fait parler de lui par les grands gourous du baseball. Il a toujours contrôlé ce qu’il pouvait : son ardeur au travail, sa détermination et ses performances sur le terrain. Il s’est amélioré chaque année.

«Le crédit lui revient, mais aussi aux Phillies, qui ont su bien le développer. Ils n’ont jamais abandonné dans son cas. Il y a toujours eu quelqu’un dans l’organisation qui a cru en lui.»

Jeudi, les Phillies ont échangé le releveur Pat Neshek aux Rockies du Colorado en retour de plusieurs espoirs des ligues mineures, ce qui a libéré une place dans la formation pour Therrien.

Ce dernier a pris part à 18 matchs au niveau AAA cette saison, n’étant pas impliqué dans une seule décision. Il a sauvegardé deux parties, totalisant 28 manches et deux tiers. L’artilleur a retiré 26 frappeurs au bâton et accordé cinq points mérités. Cette saison, il a également lancé au niveau AA avec les Fightin Phils de Reading.

Therrien est le premier Québécois à faire le saut dans les ligues majeures depuis Phillippe Aumont en 2015. C’était d’ailleurs avec les Phillies, qui sont en quelque sorte la pépinière québécoise de la MLB... autant sur le terrain que dans l’équipe de recrutement!