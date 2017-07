Pourquoi Jaromir Jagr est-il toujours sans contrat?

L’attaquant Jaromir Jagr, qui s’entraîne présentement avec l’équipe de sa ville natale de Kladno, en République tchèque, a mentionné en entrevue avec un média local qu’il n’était pas mauvais au point de ne plus pouvoir évoluer dans la Ligue nationale de hockey. Il a raison et le directeur général qui lui offrira un contrat en tirera les bénéfices.

L’ouverture du marché des joueurs autonomes a eu lieu il y a quatre semaines déjà et, à l’approche du mois d’août, le futur membre du Temple de la renommée est toujours libre comme l’air. Nous ne sommes pas les seuls à se questionner.

Jagr a pleinement raison de se demander pourquoi il est toujours sans contrat. Le numéro 68 a été efficace l’an dernier, amassant 16 buts et 46 points en 82 matchs, avec les Panthers de la Floride. De plus, il a passé en moyenne 17 minutes par match sur la patinoire. Il a donc été l’un des six meilleurs attaquants de son équipe dans une équipe misant sur plusieurs bons ailiers. Il méritait de se trouver aux côtés de Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov et les deux joueurs seraient les premiers à l’admettre.

Alors, quel est le problème? Les deux principales réponses sont son âge et son manque de vitesse. À 45 ans, une équipe doit tasser un jeune joueur pour lui faire une place. C’est pourquoi les Panthers ont décidé de ne pas lui offrir de contrat, préférant faire confiance à leurs jeunes attaquants. Et dans une ligue qui est de plus en plus rapide, Jagr est loin d’avoir l’air d’une fusée sur la patinoire.

Parmi les autres facteurs, il y a également le salaire. Lors de chacune des trois dernières saisons, le Tchèque avait un salaire de base d’au moins 3,5 millions $, en plus de bonis pouvant lui rapporter un salaire de plus de 5 millions $. Selon le site CapFriendly, plus du deux tiers des équipes ont moins de 10 millions $ sous le plafond salarial. Et les formations qui ont l’espace nécessaire ne veulent vraisemblablement pas l’utiliser pour un joueur de son âge, préférant faire confiance à un jeune qui gagnera un salaire beaucoup moins élevé.

Même s’il n’est plus le joueur dominant qu’il a déjà été, il n’y a que 19 ailiers droits qui ont marqué plus de buts que lui au cours des trois dernières années et seulement 12 ont récolté plus de points. Il a été plus productif que Rick Nash, Justin Williams, Bobby Ryan, Brendan Gallagher et Craig Smith, et se retrouve dans la même catégorie que Kyle Okposo et T.J. Oshie. Même s’il ne remplit plus le filet, son efficacité en protection de rondelle est inégalée, même à ce stade de sa carrière.

Alors même s’il a ralenti et pris de l’âge, Jagr demeure un excellent joueur et mérite amplement un contrat d’un an.