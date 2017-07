Ozzie Smith louange Tim Raines et les Expos

Les festivités entourant l’intronisation de Tim Raines, de Jeff Bagwell, d’Ivan Rodriguez, de John Schuerholz et de Bud Selig au Temple de la renommée se sont amorcées vendredi avec la tenue d’une clinique de baseball organisée par Ozzie Smith sur un terrain du pittoresque village de Cooperstown.

Toujours aussi affable, l’ancien joueur d’arrêt-court étoile des Cardinals de St. Louis ne s’est pas fait prier pour vanter les mérites de Raines.

«C’était un frappeur exceptionnel, a commenté Smith, surnommé "Le Magicien". Ça lui a pris du temps pour être élu par les journalistes, mais je me réjouis de voir qu’il a maintenant sa plaque l’immortalisant à Cooperstown.

«Raines constituait une menace constante en raison de sa grande vitesse sur les sentiers, a poursuivi ce membre du Temple de la renommée depuis 2002. Chaque fois qu’il se présentait au bâton, nous étions sur le qui-vive car il mettait beaucoup de pression sur les joueurs en défensive. On ne pouvait pas se permettre de faute. Ça prenait des jeux parfaits.»

Des fleurs pour les Expos

Smith a rappelé que les équipes étaient bâties de façon bien différente à l’époque.

«Les Expos étaient l’une de ces formations qui misaient beaucoup sur la vitesse pour marquer des points, a-t-il dit. D’ailleurs, l’organisation des Expos a longtemps été reconnue comme étant l’une des meilleures sur le plan du recrutement des joueurs.

«Ils ont développé des joueurs vedettes comme Andre Dawson, Gary Carter, Ellis Valentine, Tim Wallach, Larry Walker et Vladimir Guerrero. Les Expos étaient devenus, en quelque sorte, le réseau de filiales des ligues majeures!»

Difficile à retirer au bâton

Smith avait le rapide Vince Coleman comme coéquipier à St. Louis.

«La particularité dans le cas de Raines, c’est qu’il ne se faisait pas souvent retirer sur trois prises, a-t-il précisé. Il possédait un très bon œil au bâton. Il pouvait vous battre de plusieurs façons : avec son bâton, avec ses jambes ou avec son bras.»

En 8 872 présences au bâton, Raines n’a été retiré sur trois prises que 966 fois, comparativement à 960 retraits au bâton en 5 400 présences pour Coleman.

Pour cette collecte de fonds, Ozzie Smith avait réuni sur le terrain trois autres membres du Temple de la renommée, soit Randy Johnson, Ryne Sandberg et Ferguson Jenkins.

Il lui doit son surnom

Johnson a fait ses débuts dans les ligues majeures à la fin de la saison 1988 à Montréal avant d’être échangé aux Mariners de Seattle en retour des services de Mark Langston le 25 mai 1989.

«Je n’ai pas eu la chance de jouer longtemps en compagnie de Raines mais je lui dois mon surnom de "Big Unit", a relaté le lanceur qui fut élu au Temple de la renommée en 2015. Alors que Tim marchait la tête basse vers la cage des frappeurs, il s’était buté à moi. En m’apercevant du haut de mes six pieds et 10 pouces, il avait alors choisi de m’accoler le surnom de "Big Unit" et c’est resté.

«Tim a réalisé de grandes choses sur le terrain, mais je me souviens surtout de sa bonne humeur. Il souriait tout le temps alors que moi, j’essayais d’intimider tout le monde en affichant un air méchant. Il était tout le contraire et quand je l’affrontais, c’était difficile d’adopter mon attitude de gars intimidant», a ajouté le quintuple gagnant du trophée Cy Young.

«Raines est un gars terre-à-terre, qui aimait s’amuser en jouant au baseball. Je suis vraiment heureux pour lui, mais aussi pour Montréal, car il est important que la ville soit toujours représentée, même si elle n’a plus d’équipe.»

À ce sujet, Jenkins, un Canadien âgé de 74 ans, a dit souhaiter que Montréal retrouve un jour son club de baseball.

«J’ai de très bons souvenirs du parc Jarry et du centre-ville de Montréal», a dit ce membre intronisé au Temple de la renommée en 1991, qui a pris la peine de remettre une casquette des Expos à Johnson afin de souligner le 150e anniversaire du Canada.