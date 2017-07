L'Impact doit résister à la pression

Aller au Red Bull Arena, c’est aller dans une marmite où la pression est toujours très élevée.

C’est en tout cas ce à quoi s’attend Mauro Biello pour le match de samedi soir contre son ancien collègue Jesse Marsch.

«On doit gérer la pression haute et savoir comment on va s’en sortir. On a un plan pour y parvenir et on y a travaillé cette semaine.

«On sait aussi qu’ils ne peuvent pas maintenir cette pression pendant 90 minutes et il faut savoir comment reconnaître ces moments-là.»

Exploiter

Mais qui dit pression haute sur le terrain, dit aussi équipe qui s’expose à la contre-attaque, l’arme qui a déjà fait les choux gras du Bleu-blanc-noir.

«Normalement, une équipe qui presse se met dans des situations qu’on doit exploiter», soutient Biello.

L’entraîneur-chef de l’Impact estime que la tendance des Taureaux à aller vers l’avant peut ouvrir des possibilités pour ses hommes.

«S’ils pressent à cinq ou six joueurs, il va y avoir des un contre un derrière.»

N’oublions pas que les Red Bulls comptent sur un milieu de terrain qui a de quoi déranger l’adversaire avec des éléments comme Sacha Kljestan, Felipe, Daniel Royer et Sean Davis.

Changements

Cela dit, Marsch a quelque peu revu son système depuis le début de la saison, mais sur le fond l’idée reste la même.

«Ils ont un peu changé de système, mais ils ont la mentalité de jouer haut, de faire bouger rapidement le ballon.

«Dernièrement, ils ont eu du succès avec cinq et trois défenseurs. C’est un peu comme un 3-4-3.»

Les Red Bulls ne vont quand même pas tout modifier de A à Z puisqu’ils ont connu du succès avec la même recette ces dernières années.

«Ils ont du succès en étant directs avec le ballon en essayant de créer un surnombre dans un endroit du terrain.

«Il faut gagner les deuxièmes ballons, mettre le ballon en sécurité et chercher les un contre un qui pourraient être bons pour nous.»

Pour ce faire, le Bleu-blanc-noir devra percer la défense new-yorkaise, qui est efficace à domicile, n’ayant accordé que neuf buts en 10 rencontres.