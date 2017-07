Les Red Bulls confirment l’arrivée de Muhamed Keita

Les Red Bulls de New York ont complété le transfert officialisant la venue de l’attaquant Muhamed Keita, vendredi.

Le joueur de 26 ans se trouvait auparavant avec la formation polonaise Lech Poznan. Celui ayant notamment joué avec le Stromsgodset IF et le Velerenga d’Oslo en Norvège a disputé 212 matchs professionnels, tous circuits confondus. Keita a inscrit 36 buts et 20 mentions d’aide.

Le natif de la Gambie a par ailleurs porté l’uniforme de l’équipe norvégienne jeunesse sur la scène internationale.

«Nous sommes excités d’accueillir Muhamed. Il est un joueur d’expérience qui a les habiletés requises pour être attaquant ou encore, pour agir davantage comme ailier. Nous croyons qu’il a ce qu’il faut pour s’adapter à la Major League Soccer et à notre style de jeu», a déclaré dans un communiqué le directeur sportif des Red Bulls, Denis Hamlett.

New York accueillera l’Impact de Montréal, samedi soir.