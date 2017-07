Formule électrique 101

Mettons les choses au clair d’entrée de jeu: une Formule électrique n’est pas une Formule 1, même si la configuration des deux monoplaces est comparable, du moins au premier coup d’œil.

L’apparence est d’ailleurs le seul élément semblable entre ces deux voitures de course. Pour le reste, c’est un monde de différence.

Une seule journée

Un événement de FE se déroule sur une seule journée. Après deux séances d’essais libres en matinée (30 et 45 minutes), place aux séances de qualifications qui durent une heure à partir de midi. Les pilotes sont séparés en quatre groupes. Chacun des engagés ayant six minutes pour réaliser un chrono.

Les cinq plus rapides s’affrontent ensuite (un par un) dans le cadre de la «Super Pole» à 12 h 45 pour déterminer le détenteur de la position de tête.

Les courses (16 h) s’amorcent par un départ arrêté et sans tour de formation. Une épreuve se termine après environ 50 minutes de compétition. En mode course, la puissance maximale est fixée à 170 kW, mais trois pilotes, gagnants du «Fan Boost», reçoivent chacun 100 kJ additionnels d’énergie qu’ils peuvent utiliser en fin de parcours.

Les trois lauréats du «Fan Boost» sont déterminés par vote populaire du public avant chaque épreuve.

Montréal, comme New York, est l’hôte d’un programme double, soit deux courses par week-end. On reprend le même horaire dimanche avec une seule nuance: les pilotes devront parcourir 35 tours samedi et deux de plus le lendemain.

Changement de voitures

En raison de l’autonomie limitée des batteries, les pilotes doivent changer de voiture à la mi-course. Un seul type de pneu (à rainures) est prescrit. Il est utilisé tant sur chaussée sèche que mouillée.

En bref

Puissance maximale d’une FE : 200 kW, soit l’équivalent de 275 chevaux-vapeur

Vitesse maximale : 225 km/h

Accélération 0-100 km/h : 3 secondes